Aprile si prospetta come un mese estremamente interessante dal punto di vista delle esibizioni live, sopratutto per quanto riguarda i futuri concerti di artisti “nostrani”… Sono difatti moltissimi i nomi dei big che saliranno sui palchi d’Italia questo mese, e moltissimi i nomi di coloro appartenenti, in un mondo o nell’altro, al mondo di X-Factor Italia!



Siete pronti a scoprire insieme a noi i concerti più attesi della seconda metà di aprile 2019?

Marco Mengoni

Il vincitore di X-Factor più amato nella storia del talent show tornerà presto a Torino per due, attesissime date!



Dopo un tour europeo che negli scorsi giorni lo ha portato a solcare i palchi tedeschi, svizzeri e francesi, Marco Mengoni conquisterà presto la Pala Alpitour! Il live del 27 risulta però essere sold out, ma non c’è motivo per disperare: i biglietti per la data del 28 sono ancora disponibili e venduti sul circolo Ticket One! Il prezzo parte dai 41,40€ fino a giungere ai 59,80€, ma affrettatevi ad acquistarli se siete interessati ad assistere al concerto del cantante!

• 27 aprile Torino, Pala Alpitour

• 28 aprile Torino, Pala Alpitour

Manuel Agnelli

E anche i giudici di X-Factor non sono da meno: è iniziato An Evening With Manuel Agnelli Tour 2019, una serie di concerti che vedono impegnato il leader degli Afterhours insieme a Rodrigo D’Erasmo nei teatri italiani.



La scaletta non è standard e ogni serata può infatti prevedere sorprese ed improvvisazioni, ma in ogni caso a oggi questi sono i pezzi maggiormente proposti: Place to Be, Padania, Male di miele, Oggi, Ti cambia il sapore, Bianca.

• 15 aprile Milano, Teatro Dal Verme

• 16 aprile Torino, Teatro Colosseo

• 18 aprile Roma, Auditorium Parco Della Musica

• 19 aprile Genova, Teatro Della Tosse

• 21 aprile La Spezia, Teatro Civico

• 23 aprile Napoli, Teatro Bellini

• 24 aprile Rende, Teatro Auditorium Unical

• 26 aprile Forlì, Teatro Fabbri

• 27 aprile Trieste, Politeama Rossetti

• 30 aprile Sassari, Teatro Comunale

Anastasio

Un altro vincitore X-Factor solcherà i palchi d’Italia questo mese: Anastasio, il trionfante rapper e cantautore della più recente edizione del talent show più amato d’Italia!



L’occasione è La Fine Del Mondo Tour, che porterà l’artista campano a viaggiare in giro per l’Italia e interpretare tutti i successi contenuti nel suo primo EP.

È possibile acquistare i biglietti sul sito di TicketOne, a soli 25 euro.

• 17 aprile Pozzuoli (Na), Duel

• 19 aprile Modugno (Ba), Demodé

• 23 aprile Firenze, Viper Theatre

• 24 aprile Senigallia (An) Mamamia

• 26 aprile Perugia, Afterlife

• 27 aprile Padova, Hall

Elisa

Elisa ha fatto finalmente ritorno sui palchi d’Italia!



Elisa sta infatti presentando al pubblico le canzoni del nuovo album Diari aperti, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e già aggiudicatosi un meritatissimo disco di platino. Durante i live in programma non potranno pertanto mancare Quelli che restano (canzone che presenta un meraviglioso duetto con Francesco De Gregori), Se piovesse il tuo nome, Promettimi e Anche fragile.

In scaletta ci sarà posto anche per i più grandi successi di Elisa, tra cui Luce (Tramonti a nord-est), Heaven out of hell, Eppure sentire (un senso di te), L’anima volta, Gli ostacoli del cuore e tanti altri.



Come potrete da voi notare nella lista delle date qui sotto riportate, tutti i concerti che l’artista friulana ha in programma per questo mese si svolgeranno in teatri.

La scelta di esibirsi in concerto nei teatri nasce infatti dal bisogno di creare una dimensione intima e avvolgente, capace di privilegiare il rapporto diretto con il pubblico.



Che dire, fortunati coloro che sono riusciti a comprare il biglietto per una delle date, ormai TUTTE sold-out!

• 15 aprile Parma, Teatro Regio

• 16-17 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

• 19-20 aprile Trieste, Politeama Rossetti

• 23-24 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali

• 26-27 aprile Bergamo, Teatro Creberg

• 29-30 aprile Cesena, Carisport

Bowland

Secondo appuntamento sui palchi con artisti emergenti dalla più recente edizione di X-Factor Italia: anche i Bowland infatti si esibiranno per tre date inedite in questo mese di aprile!



Il progetto musicale dei BowLand nasce a Firenze, dall’unione di tre amici che si sono incontrati a Teheran (città natale della cantante e frontman) e che hanno deciso di conquistare il pubblico italiano con la loro musica caratterizzata da atmosfere fluttuanti e suoni insoliti.



Lo scorso dicembre i BowLand hanno pubblicato l’EP Bubble Of Dreams, anticipato dal singolo Don’t Stop Me che ha già superato il milione di stream su Spotify.

• 16 aprile Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

• 17 aprile Padova, Hall

• 18 aprile Pordenone, Capitol

Alessandra Amoroso

Due date anche per Alessandra Amoroso, che oltre ad intonare le canzoni più amate del suo repertorio, darà molto spazio ai brani dell’album 10, il progetto discografico più recente dell’ex concorrente di Amici.



I quattro singoli pubblicati finora fanno ovviamente parte della scaletta che Alessandra Amoroso sta seguendo nel suo tour. Il brano La Stessa apre ogni concerto, mentre Forza e Coraggio chiude lo spettacolo. Nella scaletta c’è posto anche per gli altri due singoli Trova Un Modo e Dalla Tua Parte, sempre estratti dall’album 10.



Ottima notizia: è ancora possibile acquistare i biglietti e assicurarsi un posto per assistere ad un live di Alessandra Amoroso, anche per il concerto di questa sera! I biglietti sono ufficialmente rivenduti sul sito TicketOne.

• 15 aprile Potenza, Pala Basento

• 19 aprile Cagliari, Fiera

Pinguini Tattici Nucleari

La band bergamasca, uno degli status symbol della musica indipendente italiana, aspetta i propri fan per ben 5 date in questa seconda metà di aprile 2019!



La band sta infatti girando l’Italia in occasione del tour Fuori dall’hype Tour, una tournée partita lo scorso 11 aprile da Venaria Reale e farà tappa in diverse città italiane per un totale di 14 concerti.



Ed è proprio che sole due settimane prima dell’inizio del tour che i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato Fuori Dall’Hype, che potrete ascoltare qui sotto!

• 15 aprile Milano, Alcatraz

• 17 aprile Roma, Atlantico

• 20 aprile Modugno, Demodè Club

• 21 aprile Cesena, Vidia Rock Club

• 27 aprile Senigallia, Mamamia

Rita Ora

La bellissima, bravissima e meravigliosa Rita Ora sarà presto a Milano, con l’unico appuntamento italiano del 2019!



Rita Ora continuerà a promuovere l’album Phoenix, il suo secondo progetto discografico pubblicato lo scorso 23 novembre . Dal disco è stato rilasciato il singolo Let You Love Me, che vanta oltre 310 milioni di visualizzazioni su YouTube per il videoclip ufficiale, e Only Want You, pubblicato il mese scorso e di cui puoi leggere la traduzione al seguente link.



Inutile specificare che i biglietti per l’unica data italiana del tour europeo di Rita Ora risulta essere ormai sold out… Ma chi lo sa, cercate un po’ sui gruppi di Facebook che una botta di fortuna si può sempre avere!

• 30 aprile Milano, Fabrique

The Giornalisti

Anche i The Giornalisti hanno in programma due date per questa stagione primaverile, con una data questa sera ad Assago (sfortunatamente sold out), ed una invece a Firenze, i cui biglietti risultano ancora essere disponibili sul sito di TicketOne, al prezzo di 36,80€… Quindi affrettatevi se avete intenzione di partecipare all’imminente concerto!

• 15 aprile Assago (MI), Mediolanum Forum

• 18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

Sfera Ebbasta

Il bad boy del trap italiano torna nuovamente sui palchi d’Italia, per la gioia del giovane pubblico.



Nato come Gionata Boschetti il 7 dicembre 1992, il giovane rapper ha raggiunto il successo con l’uscita nel giugno del 2015 dell’album di debutto XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles.



L’anno successivo il trapper ha poi pubblicato Sfera Ebbasta, album che ha consolidato il suo successo a livello nazionale; ed il suo lavoro discografico ad oggi più recente risulta essere Rockstar.

• 17 aprile Roma, Palalottomatica

• 19 aprile Napoli, Teatro PalaPartenope

• 27 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

Loredana Bertè

Loredana e il suo ruggito rock tornano sui palchi con due immancabili date, a Roma e in Toscana.



Con questi due nuovi concerti la Bertè continua la promozione del suo album, LiBerté, che dalla sua “Sanremo Edition” (uscita nel febbraio del 2019 in occasione del festival, dopo quasi 3 mesi dalla sua originaria pubblicazione) sta riscuotendo un grandissimo riscontro dal pubblico di ascoltatori.



D’altronde, la canzone Cosa Ti Aspetti Da Me continua tutt’ora ad essere tra i brani più trasmessi in radio, un segno chiarissimo del successo che ha investito il ritorno sulla scena musicale dalla cantante nella passata edizione del Festival della Canzone Italiana.

• 16 aprile Roma, Teatro Brancaccio

• 30 aprile Livorno, Teatro Goldoni

Ultimo

Ultimo ma non per importanza (non vedevo l’ora di arrivare a scrivere di lui per poter scrivere questa prevedibilissima frase/banalissima battuta), anche l’amatissimo cantatore romano si esibirà sui palchi d’Italia in questo ricco mese di Aprile!



Giunto al successo nel 2018 grazie alla vittoria di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Il Ballo Delle Incertezze, Ultimo è oggi una delle massime personalità nel panorama musicale: con due album di grandissimo successo all’appello, Pianeti e Peter Pan, il giovanissimo cantautore romano pubblicherà domani 5 aprile 2019 il suo terzo album. Intitolato Tutta Colpa Delle Favole, a detta dell’autore è la chiusura di una sorta di trilogia con i due precedenti lavori discografici.



È così che a partire dal 25 aprile il cantautore classe ’96, noto all’anagrafe come Niccolò Moriconi, comincerà un attesissimo tour promozionale che lo porterà a visitare ogni parte d’Italia, pronto ad emozionare il suo affezionatissimo pubblico!

• 25 aprile Vigevano, Palasport

• 27 aprile Eboli, Palasele

• 30 aprile Bari, Palaflorio