Il Festiva ospiterà la premiére della serie del rinomato regista danese che uscirà sulla piattaforma streaming di Amazon a metà giugno

Nicholas Winding Refn farà il suo ritorno al festival di Cannes, evento in programma dal 14 al 25 maggio, con una serie di 10 episodi ideata e diretta da lui. Non è la prima volta a Cannes per il regista, infatti nel 2011 ha ottenuto il premio come miglior regia per Drive, ed è poi tornato nel 2013 e nel 2016 per presentare i suoi film Only God Forgives e The Neon Demon.

Too Old to Die Young dovrebbe debuttare al festival con il primo dei dieci episodi di cui è composta la serie, mentre sarà possibile vederla per interno solo il 14 giugno, giorno in cui sarà aggiunta al catalogo della piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Poche settimane fa è stato rilasciato il trailer della serie:

Too Old to Die Young sarà ambientata nel mondo criminale di Los Angeles, e nel cast troveremo Jena Malone, Miles Teller, Nell Tiger Free, Billy Baldwin, John Hawkes, Alexander Gomez, Callie Hernandez, Babs Olusanmokun e Celestion Cornielle.