Nonostante non sia ancora stata mandata in onda la prima stagione, la mini serie Diavoli sta lavorando già alla sua seconda stagione. A rivelarcelo è stato in conferenza stampa streaming Nils Hartmann, Director Original Production di Sky Italia.

La prima stagione di Diavoli andrà in onda tra pochi giorni, e sarà infatti disponibile dal 17 aprile 2020 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Si tratta di un thriller finanziario che prende spunto dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), e avrà tra i suoi protagonisti l’attore Alessandro Borghi.

Idea primaria della serie è quella di affondare la sua trama nell’attualità, è per questo motivo che, è stato rivelato, l’inizio della prima puntata sarà ambientata in una Milano deserta, come quella che stiamo vivendo in questi giorni di quarantena per la pandemia di Covid-19.

Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa:

Non solo ci stiamo pensando [alla seconda stagione] ma la stiamo già scrivendo, insieme a Guido Maria Brera. La serie che andrete a vedere, pur partendo dalla crisi della Grecia del 2009, è terribilmente attuale. Ci siamo messi a fare una riflessione sulla seconda stagione e su come fare entrare questo mondo dove le guerre non vengono fatte con le bombe ma con l’alta finanza.

Così come la stiamo scrivendo adesso la nuova stagione parte con i due protagonisti che si incontrano in un locale in una Milano deserta, proprio come in queste settimane difficili, ma che poi viaggiano all’indietro…

Trama, cast e trailer di Diavoli

Il protagonista di Diavoli è Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), l’Head of Trading di una delle banche più importanti del mondo, ossia la New York – London Investment Bank (NYL). Accanto a lui c’è Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey) che è il CEO della NYL, nonché mentore del protagonista.

Saranno loro i personaggi che vedremo muoversi in questo mondo super attuale, dove le banche e l’alta finanza hanno le redini del potere tra le mani.

Accaanto ai già citati Borghi e Dempsey, ci saranno anche Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell, Sallie Harmsen. La regia è di Nick Hurran e Jan Michelini, il primo già alla direzione di importanti serie tv come Sherlock, Doctor Who, Fortitude e Altered Carbon, il secondo ha invece diretto I Medici.

