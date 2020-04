La notizia è stata finalmente ufficializzata: Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange 2, o per meglio dire, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Infatti è questo il titolo ufficiale del nuovo capitolo di Doctor Strange che vedrà come protagonista, nei panni dello stregone, il grande Benedict Cumberbatch.

Per Sam Raimi è un ritorno ai film per supereroi, difatti il regista si era già cimentato nella regia della prima trilogia di Spider-Man, quella che vedeva come protagonista l’attore Tobey McGuire.

Sam Raimi e il suo amore per Doctor Strange

In una recente intervista, Raimi non ha nascosto il suo amore per il personaggio di Doctor Strange, anche se, ha confessato, che non è mai stato ai primi posti tra i suoi preferiti in assoluto, come Spider-Man e Batman.

A chi gli fa notare che, nel secondo film di Spider-Man c’è stato un riferimento a Doctor Strange (una sorta di veggenza?) ha risposto con la solita umiltà e simpatia:

Ho amato Doctor Strange da bambino, ma ero sempre alla ricerca di Spider-Man e Batman, probabilmente era al numero cinque per me tra i personaggi dei fumetti.



Quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2, non avevo idea che avremmo mai fatto un film su Doctor Strange, quindi vorrei poter dire di aver avuto la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto, sarebbe stato divertente, ma non è così.

Ma parliamo di tempistiche: nonostante l’emergenza mondiale per il Covid-19, la tabella di marcia per il secondo capitolo di Doctor Strange sembra non subire variazioni.

Si continua a lavorare, a distanza, per la pre-produzione, ma pare che per il momento sia confermato l’inizio delle riprese per il mese di giugno. Speriamo non sia una visione troppo positiva dei tempi!

In ogni caso, se i tempi riusciranno ad essere rispettati, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe essere rilasciato il 7 maggio 2021.

Cosa ne pensi di Sam Raimi alla regia? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.