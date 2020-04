Nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto nel settore cinematografico, i personaggi di film e serie tv vengono ricordati, oltre che per la loro bravura e interpretazione, anche per un segno particolare.

In molti casi ciò è dovuto da un oggetto personale che rivedendolo ci farà subito pensare a quel protagonista o ad un suo movimento.

L’oggetto in questione è l’occhiale da vista o da sole che sia.

In alcuni casi gli occhiali possono essere un semplice accessorio che dona più carattere al personaggio che si interpreta, in altri casi diventa il loro marchio di fama a tal punto da diventare parte fondamentale dell’iconografia del ruolo.

Ma vediamo quindi quali sono i personaggi famosi che sono riconoscibili anche dopo anni e diversi film, grazie agli occhiali che hanno indossato sul set.

Il Professore in la casa di carta

Non poteva non esserci lui al primo posto di questa classifica: il Professore della famosissima serie tv spagnola, La casa di carta.

Questa serie tv iberica tanto amata in Italia, ma anche nel resto del mondo ha come protagonisti un gruppo di abili e intelligenti ladri. A capo di questa banda c’è la mente del piano, ovvero il Professore.

Oltre a trapelare la sua intelligenza, astuzia e safe control, ciò che caratterizza il personaggio del Professore sono gli occhiali da vista che continuamente – con un repentino movimento della mano- tocca per tirare su.

Questo tic nervoso è diventato un gesto caratteristico di questo personaggio e insieme ad esso anche il suo occhiale, che per rimanere fedele al ruolo si tratta di un modello stile nerd. Classica montatura grande, squadrata e nera.

Harry Potter

Il secondo posto in questa particolare classifica lo cediamo al beniamino dei bambini, Harry Potter.

Tutti noi ricordiamo i caratteristici occhiali tondi del maghetto, spesso citati nel libro ed evidenziati nei film che lo vedono protagonista.

La scelta di questo particolare occhiale da vista non è stata casuale, infatti si è voluto dare al personaggio una sembianza di un qualunque ragazzo della sua età, con però delle grandi doti intellettive.

Colazione da Tiffany

Parliamo ora di occhiali da sole diventati famosi grazie agli attori che li hanno indossati.

Come non ricordare gli occhiali da sole scuri e squadrati che indossava l’elegante Audrey Hepburn, in Colazione da Tiffany.

Possiamo trovarli nell’iconica scena di lei di fronte alla vetrina di Tiffany con in mano un caffè e nell’altro un croissant, vestita di tutto punto e super legante come al suo solito.

Gli occhiali che indossa la Hepburn evidenziano il suo carattere e aspetto sofisticato ed intrigante, donatogli anche da questi occhiali da sole.

The Blues Brothers

Diciamo Blues Brothers e pensiamo subito all’iconica coppia formata da i fratelli Jake e Elwood Blues, Dan Aykroyd e John Belushi, nelle loro famose vesti in abito nero, camicia bianca, cappello nero e occhiali scuri.

Correvano gli anni’80, i coloratissimi anni ’80 e da qui spopolava uno delle commedie musicali più famose al mondo, tanto da essere ancora vista e soprattutto cantata.

Anche qui gli occhiali hanno giocato un ruolo fondamentale per i due personaggi, facendo parte della loro inseparabile uniforme elegante ma al contempo casual.

Una coppia spumeggiante che ha rallegrato tutti coloro che li guardavano cantare e recitare.

Questi erano solo alcuni dei personaggi che tutt’oggi ricordiamo, certo per le loro doti da attori, ma anche per i loro occhiali da sole e da vista.Si tratta di montature evergreen che grazie alla loro fama e forma non passano mai di moda e anche nel 2020 vengono ancora indossati. Se fate un guro sul web, sul sito di Nowaveofficial.com, potete trovare montature simili dei personaggi famosi sopra elencati.