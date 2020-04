L’ex cantante dei Genesis, Peter Gabriel, si stringe attorno all’Italia cercando di raccogliere fondi per la Protezione Civile e la Croce Rossa e lo fa, ovviamente, attraverso la musica.

Il cantante, con un lungo post sul suo profilo social, ha raccontato il suo amore verso il nostro Paese.

“Per quasi 50 anni ho amato l’Italia, le persone, la cultura, il cibo, la storia e più recentemente l’isola della Sardegna. L’Italia ci ha offerto lavoro quando non ne trovavamo, specialmente negli anni ’70 […] Sia la mia musica che quella dei Genesis ha trovato un meraviglioso pubblico appassionato che era solito cantare con noi durante i concerti”

Ha poi continuato sottolineando come nonostante riesca a parlare poco la nostra lingua, la percepisca un po’ come la propria casa e per questo motivo abbia risentito del dolore causato dal Coronavirus e delle immagini viste nelle settimane che hanno maggiormente colpito la nostra popolazione.

Da qui il desiderio di poter fare qualcosa per aiutare attraverso il rilascio di immagini esclusive del concerto che tenne all’Arena di Verona nel Settembre del 2010, filmato dalla figlia Anna.

“I video che girò non sono stati visti da un vasto pubblico. Ora molti di noi sono a casa e in isolamento quindi volevamo renderli disponibili online per chiunque fosse interessato. La nostra unica richiesta è quella di contribuire alle organizzazioni che raccolgono soldi per combattere il virus: la Croce Rossa italiana o il Dipartimento della Protezione Civile”

https://www.instagram.com/p/B–CMsiHuvA/

I due live sono stati pubblicati sulla piattaforma Vimeo attraverso l’account Real World e possono essere visti gratuitamente ai seguenti link:

Peter Gabriel – Scratch My Back e Peter Gabriel – Taking the Pulse, live dall’Arena di Verona. Una cosa è certa, l’amore che Gabriel prova per il nostra Paese ci è giunto forte e chiaro.