Anche i Tre Allegri Ragazzi Morti cantano e allietano i fan durante questa quarantena interminabile, e lo fanno attraverso la canzone Quando, un singolo che parla di amore ai tempi del Covid-19, un amore fatto di distanze forzate, ma tanta speranza nel futuro.

Come hanno avuto modo di raccontare Davide Toffolo e i suoi colleghi, Quando è una canzone che era già in produzione prima dell’arrivo della pandemia. Le basi erano già quasi del tutto registrate, ma alla luce degli ultimi avvenimenti, il testo è stato leggermente modificato per raccontarci questi giorni e l’amore durante il distanziamento sociale.

Il significato di Quando dei Tre Allegri Ragazzi Morti

A spiegarci il significato della canzone sono stati gli stessi componenti del a band dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che l’hanno riassunta come una specie di storia alla Romeo e Giulietta ai tempi del coronavirus:

Quando è la nostra nuova canzone, un bene di conforto in questi giorni di quarantena […] Poi è arrivato il virus e abbiamo trovato il modo di chiuderla solo così, ognuno dalla sua stanza, in remoto. Davide Toffolo ha aggiustato il testo alle sue corde e lo ha contestualizzato cercando di infondere un barlume di speranza, evocando una sorta di Romeo e Giulietta ai tempi della quarantena, in motorino.

Una vena di malinconia colora la melodia di Quando, insieme al desiderio dei due amati di incontrarsi, ma tra i suoi e nelle parole si sente anche la speranza di vedere presto finire questi giorni di distanza dagli affetti più grandi.

Cosa ne pensi di Quando, la nuova canzone dei Tre Allegri Ragazzi Morti? Io la trovo molto orecchiabile e piacevole, l’ho ascoltata più volte e mi ha lasciata di buon umore. Fammi sapere cosa ne pensi anche tu, dopo aver letto il testo integrale che ti lascio qui sotto.

Il testo di Quando

Dimmi quando potrò

passare a prenderti

non dirmi mai più di no

vieni giù arrenditi

Se resto ancora

un’ora sola

dentro a questa casa

che è la mia prigione

preferirei infrangere

la legge della quarantena

che stare ancora con un libro in mano

a leggere il futuro

Guarda la natura

s’è ripresa tutto

lo voglio fare anch’io

io mi riprendo te

fare come l’orso

che cammina sulla strada

senza chiedersi ragione

per quello che vuole

Dimmi quando potrò

passare a prenderti

non dirmi mai più di no

vieni giù arrenditi

Pensarsi invulnerabili

è una questione di fiducia

va bene hai vinto tu

mi stai facendo male

peggio di una connessione

senza alcuna traduzione

come faremo a stare uniti

senza inutili confini

Dimmi quando potrò

passare a prenderti

non dirmi mai più di no

vieni giù arrenditi