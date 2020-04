L’attore di Io sono leggenda, Will Smith è ora in versione pandemia, dopo aver pubblicato un post divertente sulla differenza tra lo stato di eroe della città a Re del divano. Ispirato dal film in cui interpretava l’unico sopravvissuto ad una pandemia, in lotta contro degli zombie, Will passa da super duro sullo schermo a meme divertente.

In effetti, è dall’inizio dell’emergenza sanitaria che il web è in continuo nutrimento: condivisioni divertenti di immagini e materiali di ogni genere, per sdrammatizzare, riempiono le pagine di ogni tipo di piattaforma social. Will ha ben pensato di divertire i suoi fan riutilizzando una scena del suo film.

In Io sono leggenda, Will è un sopravvissuto ad una pandemia generata da un virus del morbillo modificato geneticamente. Spinto da spirito di sopravvivenza, il personaggio deve affrontare degli zombie in compagnia del suo fedele cane.

Il post divertente include due immagini distinte con le frasi: ‘Io in quarantena’ con un signore sul divano e il suo gatto e ‘Quello che racconterò ai miei nipoti’ con una scena del film Io sono leggenda, in cui Will è per le strade della città con il suo cane.

Siamo abituati a vedere Will Smith nei suoi versatili personaggi, dalla commedia alla scena drammatica, ha riempito lo schermo in modo avvincente. In questa situazione, in cui anche lui resta a casa per l’emergenza, ha regalato al suo pubblico questa divertente associazione di ‘scene apocalittiche’ del tutto contrastanti tra di loro.

Dunque non è tempo per fare gli eroi, per andare lì fuori e lottare contro il male. No. E’ tempo di oziare sul divano, coccolare i nostri amici a quattro zampe, guardare film, ascoltare musica, scrivere, far divertire la famiglia, sentire gli amici e farli ridere con post simpatici come fa Will Smith.

