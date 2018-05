Colonna sonora di Deadpool 2: ascolta Welcome To The Party e leggi il testo

Diplo, French Montana, Lil Pump e Zhavia tutti insieme per Welcome To The Party

Oggi è stata presentata in anteprima una nuova canzone estratta dalla colonna sonora di Deadpool 2. È la seconda canzone che abbiamo ascoltato dalla colonna sonora, la prima è stata la canzone di Celine Dion intitolata “Ashes“.

Welcome to the Party vede un folto gruppo di artisti dividersi la scena: Diplo, French Montana, Lil Pump e Zhavia (la star dei FOX “The Four”). La canzone ha fatto il suo debutto oggi – 15 maggio 2018 – sul programma radio Zane Lowe’s Beats 1 prima di uscire su tutte le piattaforme digitali.

Welcome to the Party, facente parte della colonna sonora di Deadpool 2, è una canzone urbana ad alta energia molto ottimista… Dopotutto si tratta di un singolo creato per un film con protagonista Deadpool. Qui sotto vediamo lo stesso supereroe nel video promozionale del brano:

La colonna sonora di Deadpool 2 uscirà questo venerdì, 18 maggio 2018, insieme alla premiere del film in alcuni paesi. Puoi pre-ordinare il disco cliccando qui.

Sotto trovate il testo del brano Welcome To The Party:

