Ecco la data di uscita dell’album di debutto di Liam Payne In più la performance in live con Familiar ai Good Morning America

Liam Payne ha cantato Familiar ai Good Morning America e ha rivelato la data di uscita del suo album di debutto

Liam Payne ha dato il via alla serie di concerti estivi di Good Morning America al Central Park di New York nella giornata di oggi (15 maggio 2018). Ha eseguito un set di due brani per i fan riuniti nell’iconica location della grande mela.

L’ex star dei One Direction ha eseguito il suo singolo di debutto da solista “Strip That Down” e il suo ultimo brano “Familiar” con la star del reggaeton colombiano J Balvin. Entrambe le esibizioni sono state molto acclamate dal pubblico. Tutti i partecipanti sembravano conoscere a memoria i testi delle canzoni di Liam Payne. È stato un bello spettacolo!

L’attesa data di uscita del primo album di Liam Payne

A proposito, durante una breve chiacchierata con gli ospiti del Good Morning America, Liam Payne ha rivelato che il suo tanto atteso album di debutto da solista uscirà il 14 settembre 2018. Ha anche detto ai suoi fan di prepararsi emotivamente, perché dovranno ascoltare altre interessanti collaborazioni in futuro.

Ricapitolando: la data di uscita dell’album è fissata per il 14 settembre 2018, salvo ripensamenti delle prossime settimane. Liam Payne ha rivelato di essere al settimo cielo per quanto concerne il risultato finale.

Noi non vediamo l’ora di poter ascoltare i prossimi singoli. Per ingannare l’attesa gustiamoci l’esibizione di Liam Payne ai Good Morning America con Familiar qui sotto: