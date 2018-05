Il Gladiatore sarà proiettato al Colosseo con le Colonne sonore suonate dal vivo

Molti di voi saranno sicuramente a conoscenza del grande evento che si terrà l’8 e il 9 giugno prossimi al Circo Massimo di Roma.

La proiezione su un schermo HD di oltre 20 metri del film Premio Oscar di Ridley Scott Il Gladiatore, proiezione accompagnata in sincrono dalla colonna sonora di Hans Zimmer eseguita dal vivo da 200 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Justin Freer, con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard.

L’evento aperto al grande pubblico sarà preceduto, il 6 giugno, da un evento altrettanto eccezionale che vedrà protagonista il più noto dei monumenti romani, Il Colosseo. E’ lì infatti che si terrà una straordinaria serata benefica con il fine di raccogliere fondi per la campagna del Rotary “End Polio Now“, programma di eradicazione della poliomielite sostenuto dal Rotary International, la Fondazione Bill & Melinda Gates, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione della malattie. All’evento Il Gladiatore in Concerto: Live al Colosseo, organizzato da Orchestra Italiana del Cinema e CineConcerts con il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con il Rotary International, potranno assistere 300 ospiti, che potranno aderire attraverso una donazione. Informazioni dettagliate e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.gladiatorliveinrome.com.

Ancora non confermata ufficialmente, sembra molto probabile la presenza all’evento di Russell Crowe.