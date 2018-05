Liam Payne: “sono contento del primo album, è uscito molto bene.”

Liam Payne ha confermato che il suo album di debutto da solista uscirà il 14 settembre.

L’album di debutto di Liam Payne sarà pubblicato a settembre. La star dei One Direction si è esibita ai “Good Morning America” ​​per la Summer Concert Series live dal Central Park di New York martedì, cioè oggi, dove ha rivelato la data di uscita del suo disco.

Parlando nello show, ha detto: “Sarà fuori il 14 settembre, posso dirvi questo. Sono davvero contento, è uscito davvero bello.”

Liam ha già collaborato con J Balvin, Quavo e Zedd fino ad ora, ma si prospetta che nel suo album ci saranno più artisti. Ha detto: “Ho un buon mix di belle persone nel mio album, il che è sorprendente”.

Liam – che ha collaborato con Rita Ora nella colonna sonora di ‘For You’ di Fifty Shades Freed – ha recentemente ammesso di non poter credere a come la sua carriera da solista sia decollata.

E Steve Mac, che ha lavorato al disco di Liam, in precedenza ha promesso che presenterà “hit after hit”. Il co-sceneggiatore di “Shape of You” – che ha lavorato con artisti del calibro di Ed Sheeran e Little Mix, così come One Direction – ha dichiarato: “Ho ascoltato molte delle sue canzoni e penso che sarà un grande album. Non direi che è un insieme di lavori che fluiranno, ma sono certo che avrà un grande impatto con il pubblico”.

Nel frattempo, Liam non ha chiuso le porte a una reunion dei One Direction in futuro.

La star di 24 anni – a cui si uniscono Niall Horan, Harry Styles e Louis Tomlinson, la band, che ha iniziato una pausa nel 2015 – ha dichiarato: “Sono sicuro che ci sarà tempo per tornare insieme. Più andiamo per conto nostro, maggiore sarà il successo che avremo insieme in futuro.”