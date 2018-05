Years & Years: ecco il video musicale di If You’re Over Me con Olly Alexander a petto nudo

Il video musicale di If You’re Over Me

Gli Years & Years hanno fatto debuttare su YouTube poche ore fa il video musicale ufficiale per il loro nuovo brano “If You’re Over Me“, pubblicato solo la scorsa settimana.

In questo articolo trovate il testo di If You’re Over Me.

La traccia orecchiabile della band apparirà nel prossimo album in studio e secondo complessivo che si intitola “Palo Santo” (nei negozi dal 6 luglio 2018). Prenota ora Palo Santo su Amazon:

If You’re Over Me è il secondo singolo ufficiale estratto da “Palo Santo” ed è il seguito di “Sanctify” (che purtroppo ha floppato nelle classifiche di vendita e questo spiega il celere rilascio del singolo If You’re Over Me).

Il video musicale di If You’re Over Me – che potete vedere qui sopra – segue lo stesso tema della “cultura repressiva futuristica” che abbiamo già ammirato nella clip prodotta per Sanctify. Olly Alexander ci stupirà ancora di più in questo video musicale con balli e esibizioni sul palco… anche a petto nudo.