Parlando di canzoni meno recenti, qualcuno di voi ricorda il tormentone “Hear Me Now” del dj brasiliano Alok e di Bruno Martini? Se la risposta è no rispolveriamo i nostri ricordi!

Hear Me Now è una canzone Deep House pubblicata il 21 ottobre del 2016 dall’etichetta discografica Spinnin’ Records. Poco fa abbiamo catalogato la canzone per il genere Deep House ma per molti può essere facilmente identificata nel genere Brazilian Bass.

Questo genere è stato creato proprio da Alok e mescola Techno e Bass House tradizionale con alcune influenze minimaliste. Il BPM si aggira intorno ai 120. Attualmente ci sono alcuni artisti la cui identità sonora si allinea con il genere Brazilian Bass. Alcuni di essi sono: Illusionize, Vinne, Liu, Cat Dealers, Sevenn e Dazzo.

Vi piace come genere? In Italia la canzone Hear Me Now ha avuto molto successo, soprattutto in seguito al suo debutto in radio, avvenuto il 6 gennaio del 2017, il giorno dell’epifania.

Una volta ascoltate le prime note si capiva sin da subito che sarebbe diventata una delle hit del 2017. La voce che sentite in Hear Me Now è quella di Zeeba, un cantante statunitense che si è fatto strada nella musica anche grazie a questo singolo.

C’è poco da aggiungere, Hear Me Now è una canzone immediata, che non lascia indifferenti. Il raffinato riff di chitarra e gli accordi melodici, ornati da un sofisticato flauto colpiscono dal primo ascolto.

La cover di Hear Me Now di Alok e Bruno Martini

Il video musicale di Hear Me Now

Il successo di Hear Me Now è stato accompagnato da un bel video musicale (visibile qui sopra) diretto da Caio Amantini e Raphael Pamplona, che ha già raggiunto 303 milioni di visualizzazioni su YouTube. Mica male, vero?

Il successo di Hear Me Now in Italia

Con due dischi di platino guadagnati e più di 100.000 copie vendute, si può dire che Hear Me Now non ha fallito il suo appuntamento con il pubblico musicale italiano. Quante volte l’avete ballato in discoteca nelle ultime estati?

Fatecelo sapere. Qui sotto trovate anche la traduzione del testo e anche lo stesso testo in lingua originale.

La traduzione in italiano del testo di Hear Me Now

Se ora riesci a sentirmi

Io so che diventerai più forte

Quando diventerai anziano

Non alzare le spalle e stop

Quando diventerai anziano

Le cose non sono semplici

Ora credi in me

Se non rimani calmo

Non farai mai rumore

Le luci ti guideranno

Se ora riesci a sentirmi

Tutte le paure svaniranno

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Lascia stare le scuse

Fai parlare la tua testa

Non lasciar correre

Non hai sempre ragione

Le cose non sono semplici

Ora credi in me

Non imparare a tue spese

Lascia che ti mostri come fare

Le luci ti guideranno

Se ora riesci a sentirmi

Tutte le paure svaniranno

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Se ora riesci a sentirmi

Il testo in lingua originale di Hear Me Now

If get you to hear me now

I know you’ll get stronger

When you get older

Just don’t shrug your shoulders

When you get older.

Things aren’t easy

So just you believe me now

If you don’t keep it cool now

You’ll never make a sound.

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now.

Leave excuses aside

Speak out your mind

Don’t let in slide

You’re not always right

Things aren’t easy

So just you believe me now

Don’t learn the hard way

Just let me show you how

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now