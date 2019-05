Inizia il (breve) countdown

20 giorni.

Mancano solo 20 giorni all’uscita dell’attesissima quinta stagione di Black Mirror, la serie tv britannica che dal 2011 smuove le coscienze dei suoi spettatori tramite l’esplorazione e la conseguente trasposizione audiovisiva delle principali paure legate alla tecnologia e al disagio collettivo nei confronti della modernità.



La notizia è appena diventata virale, quando sole 2 ore fa è infatti stato rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione, qui sotto riportato:

Black Mirror 5: tutte le anticipazioni

Come riportato all’interno del trailer, la nuova stagione di Black Mirror sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 giugno 2019, esattamente sei mesi dopo l’uscita del discusso film interattivo Bandersnatch (di cui puoi leggere la nostra recensione a questo link).



La stagione sarà composta da 3 episodi e succose sono le rivelazioni riguardante gli interpreti. Il cast risulta essere infatti formato da alcuni dei volti più noti e popolari nell’industria cinematografica, tra cui Miley Cyrus (la cui presenza era già stata resa nota qualche mese fa); Andrew Scott (nonché il carismatico Professor Moriarty in “Sherlock”); Pom Klementieff (Mantis di “Guardiani della Galassia”) e Topher Grace (il Venom di “Spider-Man 3”), per citarne alcuni.



I creatori di questi 3 nuovi episodi continuano ad essere Charlie Brooker e Anabel Jones, e il focus sarà ancora una volta incentrato sul distruttivo rapporto tra società a tecnologia, in linea con la produzione precedente.