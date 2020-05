Il primo brano di Giordana Angi dopo l’esperienza al Festival di Sanremo è Amami Adesso, una canzone con la quale la cantautrice vuole ripartire, mettendo tutta se stessa nella musica.

Amami Adesso è una canzone allegra ed orecchiabile, sicuramente piacevole da ascoltare, ma che forse non brilla particolarmente per originalità.

Quello che mi piace di più è di sicuro il testo, a discapito dell’arrangiamento musicale, che raccoglie una serie di riflessioni molto interessanti e che conferma la bravura di Giordana Angi come autrice. Di sicuro Amami Adesso segna per la Angi una nuova consapevolezza e una nuova partenza come lei stessa ha voluto sottolineare nel presentare la canzone.

Il significato di Amami Adesso di Giordana Angi

Amami Adesso è per Giordana Angi una canzone particolare, che segna un nuovo inizio dopo un’esperienza sanremese non particolarmente brillante.

Con queste parole la cantautrice ha voluto spiegare il significato di Amami Adesso, una canzone nata nel periodo della quarantena durante il quale la Angi ha avuto molto tempo per riflettere su di sé e sulla sua carriera:

Arriva l’isolamento e ritrovo un tempo tutto per me. Comincio a pensare cosa vuol dire volersi bene, imparare a volersene a priori da ciò che accade fuori, che credo sia l’unico modo per poter volerne davvero agli altri.

[…]

‘Amami Adesso’ è figlio di tutto questo, è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente.

Quando nella canzone dico ‘amami adesso’ parlo di me, del momento in cui sei solo ed impari a volerti bene, a prescindere dalla realtà esterna.

‘Mi perdo nel tuo respiro’, ‘respiro’ indica la vita, vita con la quale bisogna convivere bene per poter imparare ad amare.

Questa sera Giordana Angi presenterà il suo nuovo singolo anche in tv, su Canale 5, nel programma di Maria De Filippi Amici Speciali. Tra gli ospiti, insieme alla Angi, ci sarà anche Michele Bravi, che sempre oggi ha reso noto il singolo La Vita Breve dei Coriandoli.

E tu cosa ne pensi? Sei d’accordo con me sulla bellezza del testo di Amami Adesso? Lascia un commento con le tue considerazioni dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo di Amami Adesso

Tra cent’anni non ci ricorderemo

degli sbagli di domani

tra cent’anni non ci ricorderemo

e allora, sorridi

Amami amami amami adesso

vieni vieni vieni vicino

che mi perdo nel tuo respiro

io mi perdo ed è un casino

ma è tutto ciò di cui bisogno

sei tutto ciò di cui ho bisogno

Amore tra cent’anni

noi avremo un palco solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di paradiso

e noi non ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo immuni alla sorte

Fra cent’anni

non ci ricorderemo

della crisi dei governi

delle cose da comprare

fra cent’anni ci ricorderemo

dell’amore che ci lega

della tua bocca che mi bacia

Amami amami amami adesso

vieni vieni vieni vicino

che mi perdo nel tuo respiro

io mi perdo ed è un casino

ma è tutto ciò di cui ho bisogno

sei tutto ciò di cui ho bisogno

Amore tra cent’anni

noi avremo un palco solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo immuni alla sorte

amore tra cent’anni

noi avremo un palco solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo immuni alla sorte

Amami amami amami adesso

vieni vieni vieni vicino

Amore tra cent’anni

noi avremo un palco solo

abiterò nel tuo sorriso

la mia idea di paradiso

e noi non ci ricorderemo

della pioggia in cui piangevo

insieme resteremo immuni alla sorte

Amami amami amami adesso