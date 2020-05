Il braccio destro di Joe Exotic e star di Tiger King, John Reinke, ha dichiarato di non aver ricevuto soldi dallo show, nonostante il successo che sta avendo la docuserie Netflix.

Se ti stai chiedendo di cosa parla Tiger King e perché è una serie tv che fa molto discutere, leggi qui la nostra presentazione. Ti troverai catapultato, sin dalle prime puntate, in un mondo terrificante e allo stesso tempo attraente, quello del Parco di Animali Esotici di Wynnewood, l’unico e più grande dell’Oklaoma ad ospitare 227 tigri in cattività.

Proprietario del parco e protagonista di Tiger King è Joe Schreibvogel, meglio conosciuto come Joe Exotic. Ma Joe non è l’unico personaggio interessante della docuserie. Accanto a lui infatti è spesso presente John Reinke, lo stesso che nelle ultime ore ha dichiarato di essere molto irritato dal fatto che lo show non gli abbia portato nessun guadagno, nonostante stia portando molti soldi a Netflix.

Sono stato presente nello show per cinque o sei anni, e non ne ho ricavato nulla. Netflix ha fatto un sacco di soldi. Alcune persone hanno fatto un sacco di soldi e questa cosa mi irrita un po’

Con queste parole John Reinke ha raccontato il suo disappunto nei confronti di Netflix, in un’intervista per TooFab. L’uomo, che ha lavorato accanto a Joe Exotic per 14 anni, ha voluto anche dire la sua sulla situazione del suo vecchio collaboratore.

Joe Exotic con una delle sue tigri

Ad oggi infatti Joe Exotic sta scontando una pena di 22 anni di carcere per aver assoldato un sicario per l’uccisione di una donna, un’animalista che si dimostrava contraria e pronta a lottare per le condizioni di vita delle tigri in cattività. L’omicidio non si è mai compiuto, ma Joe Exotic è stato comunque giudicato colpevole.

A tal proposito, John Reinke ha voluto spezzare una lancia in favore dell’amico, giudicando la pena come giusta ma forse un po’ eccessiva:

Non dovrebbe stare lì per 22 anni. Ha fatto delle cose sbagliate, ma penso che sia stato già abbastanza tempo dentro…

La docuserie Tiger King è stata pubblicata su Netflix a marzo, ed è ancora disponibile se ti è venuta voglia di dare un’occhiata. Se invece l’hai già vista tutta, facci sapere cosa ne pensi e se sei d’accordo con Reinke!