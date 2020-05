Dopo aver testato le acque con una serie di (buone) tracce sonore, Katy Perry ha pubblicato finalmente la sua canzone “Daisies“.

Prodotta da The Monsters & Strangerz e co-scritta con J Kash, Jon Bellion e Michael Pollack, Daisies è il tipo di inno che ti fa sentire bene già dal primo ascolto.

“Ho svelato a loro i tuoi sogni e hanno iniziato a ridere”, inizia così Katy Perry la sua nuova canzone.

Questo ci porta a un ritornello da mani in aria.

“Mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale. Ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa.”

“Mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi. Fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite.”

Il significato di Daisies

I testi di Daisies hanno assunto “un nuovo significato” dopo il Covid-19 e la cantante. Accanto a uno snippet del video musicale – in cui mostra con orgoglio il suo pancione sbocciante in un abito bianco estivo – Katy ha detto su Instagram: “Ho scritto questa canzone un paio di mesi fa per aiutare le persone a credere nei propri sogni e ideali, indipendentemente dal parere degli altri.”

“Di recente, Daisies ha assunto un nuovo significato per me, alla luce di ciò che sta vivendo il mondo intero.”

“Ognuno di noi è uno su sette miliardi di persone, con la propria storia da raccontare… Spero che Daisies sarà la colonna sonora che vi porterà a raggiungere i vostri obiettivi futuri… specialmente quelli che vi siete lasciati alle spalle.”

Il titolo di questa canzone si basa su un linguaggio popolare, che probabilmente hai già sentito prima. Questa metafora allude al concetto di morte. Fondamentalmente se qualcuno è “ricoperto di margherite”, come dice Katy Perry nella frase, significa che è morto, sepolto sotto terra.

Katy Perry nella cover di Daisies

Quindi, con questa premessa, ora possiamo arrivare al vero significato di questa melodia. “Daisies” è in realtà una canzone ispiratrice trasmessa da una prospettiva in prima persona. Perry è una di quelle persone che hanno un sogno unico e grande. In effetti è così grandioso che le persone intorno a lei non la prendono sul serio. Non credono che lei possa effettivamente realizzarlo. E’ ovvio che le loro parole hanno un effetto negativo su di lei, ma nonostante questo non sarà dissuasa dal perseguire ciò che percepisce come il suo destino. Afferma nella canzone che non lascerà che queste persone cambino le sue idee, almeno fino a quando non sarà “ricoperta di margherite”. Solo la morte potrà impedirgli di perseguire i suoi sogni.

Quindi, in definitiva, Daisies è un’ode alla resilienza.

Per noi Daisies è la migliore canzone di Perry dal 2013 a questa parte. Anche se noi abbiamo un debole per “Swish Swish” del 2017.

Il video musicale di Daisies

Sì, Katy Perry interpreta Demi Moore nel video musicale di “Daisies”, vestendosi in modo naturale e passeggiando tra le ambientazioni più naturali del pianeta. Tra l’altro in una scena appare completamente nuda mente fa il bagno in un laghetto. Questa irriverente futura mamma vuole essere Madre Natura in questo video. La clip, rilasciata a mezzanotte, ha raggiunto quasi 1 milione e 500 mila visualizzazioni.

La mancata collaborazione con Taylor Swift

Katy – che sta aspettando il suo primo figlio con il fidanzato Orlando Bloom – e Taylor Swift avevano lasciato intendere che Daisies sarebbe stata una collaborazione tra le due, ma così non è stato.

Katy in precedenza aveva dichiarato di voler collaborare con la sua ex nemesi.

Hanno chiamato una tregua due anni fa e in seguito Katy è apparsa nel video di Taylor “You Need To Calm Down“.

La faida tra le due iniziò nel 2014 quando Taylor accusò Katy di averle rubato le ballerine.

Il testo di Daisies di Katy Perry

[Verso 1]

Told them your dreams, and they all started laughing

I guess you’re out of your mind ’til it actually happens

[Pre-Ritornello]

I’m the small town

One in seven billion

Why can’t it be me?

[Ritornello]

They told me I was out there, tried to knock me down

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

They said I’m going nowhere, tried to count me out

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

[Verso 2]

When did we all stop believing in magic?

Why did we put all our hopes in a box in the attic?

[Pre-Ritornello]

I’m the long shot

I’m the Hail Mary

Why can’t it be me?

[Ritornello]

They told me I was out there, tried to knock me down

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

They said I’m going nowhere, tried to count me out

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

[Ponte]

Hey, hey

Oh, cover me in daisies

Hey, hey

[Pre-Ritornello]

I’m the small town

One in seven billion

Why can’t it be me?

[Ritornello]

They told me I was out there, tried to knock me down

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

They said I’m going nowhere, tried to count me out (Count me out)

Took those sticks and stones, showed ‘em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

La traduzione del testo di Daisies

Ho svelato a loro i tuoi sogni e hanno iniziato a ridere

immagino tu sia diventato pazzo fino a che non succede sul serio

Io sono quel piccolo paese

uno su sette miliardi

perché non posso essere io?

mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale

ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite

mi hanno detto che andrò da nessuna parte, hanno provato a tenermi fuori dalla loro realtà

ho preso quei sassi e bastoni ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite

quand’è stato che abbiamo smesso di credere nella magia?

perché abbiamo messo tutti i nostri sogni in una scatola in soffitta?

sono un persona che rischia

sono la Maria Vergine

perché non posso essere io?

mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale

ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite

mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale

ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite

Io sono quel piccolo paese

uno su sette miliardi

perché non posso essere io?

mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale

ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite

mi hanno detto che ero fuori di testa, hanno provato a buttarmi giù di morale

ho preso quei bastoni e sassi, ho mostrato loro che potevo costruire una casa

mi dicono che sono pazza ma non ho mai permesso a loro di cambiarmi

fino a che non mi copriranno di margherite, margherite, margherite