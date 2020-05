Quando il pop e il rap si incontrano a metà strada possono creare cose inaspettate. È il caso di “Moonlight Popolare”, il nuovo brano che sancisce la prima collaborazione tra Mahmood e Massimo Pericolo.

L’incontro di due mondi apparentemente lontani ma che vogliono trasmettere in musica la visione di una realtà vissuta da vicino. “Moonlight Popolare” racconta di quei sogni considerati forse troppo grandi per chi vive in alcune zone, ma non per questo irrealizzabili. Salire in alto partendo dal basso: “Parli della vita tua / Come fosse scritta sulle pagine del Corano / Proprio io come te / Non vengo da Bel Air ma son nato qua” canta Mahmood, che non si è mai tirato indietro nel descrivere in modo crudo e diretto quello che ha vissuto e conosciuto nel corso della sua vita.

“Non ho mai avuto paura di raccontare ciò che vedevo dalla finestra di camera mia, ma in fondo ho capito che la luna la si può guardare bene anche da una casa popolare”

Con queste parole annuncia l’uscita della canzone, attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ed è proprio quella luna che “brilla come Shangai” a fare da sfondo alle preghiere di chi vorrebbe cambiare il proprio futuro.

“Moonlight Popolare” arriva dopo il singolo “Rapide”, spianando così la strada alla possibilità di avere nei mesi a venire un nuovo album di Mahmood che rappresenterebbe il secondo progetto discografico dopo il successo di “Gioventù Bruciata”.

Come sempre, date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Moonlight Popolare di Mahmood e Massimo Pericolo

[Verso 1]

Parli della vita tua

Come fosse scritta sulle pagine del Corano

Proprio io come te

Non vengo da Bel Air, ma son nato qua

Chiedi agli amici tuoi che ho pagato

Che ho fatto di strano per esser passato

Dalla chiesetta alla Top 10

Senza ‘cappottabile né papà

Madri gridano in coro

Sole fuori dai penitenziari

Padri senza lavoro

Cercan life ai domiciliari

Però se guardi in alto da ‘sto giardino

La luna sembra uno zaffiro perso nel buio

[Pre-Ritornello]

Sui tetti la moonlight

Brilla come Shanghai

La vedi pure tu

Da ‘sto quartiere in su

My God, my God, my God

E più la guardi, più vien da pregare

My God, my God, my God

La luna da una casa popolare

[Ritornello]

La luna da una casa popolare

La luna da una casa popolare

[Bridge 1: Massimo Pericolo]

Bella, fra’, metti Google Maps

Vola via dalla tua città

Polizia anti-trap

Santa Maria piena di crack

[Verso 2: Massimo Pericolo]

In zona sono più famoso di Drake

Se la mia vita è un film, la tua è il remake

Ho una marcia in più perché la nuova auto ne ha sei

C’ho più soldi dei miei, fanculo a tutti ‘sti fake

E mi hanno detto avrei perso la testa

Ma con le canne ho bruciato solo la felpa

È cambiato tutto tranne me

Cambiato tutto tranne me

Te lo leggo in faccia che ci assomigliamo

Siamo sempre in guardia come chi fa boxe

Se sei normale, ti guardano strano

Ma farò i milioni come “Polo Nord”

Ci hanno detto: “Chiedi e ti sarà dato”

Ma non che più dai e più ti chiedono

L’unica luce nel buio è uno sparo

Ma non sei l’unico che c’ha una Glock

[Pre-Ritornello]

Sui tetti la moonlight

Brilla come Shanghai

La vedi pure tu

Da ‘sto quartiere in su

My God, my God, my God

E più la guardi, più vien da pregare

My God, my God, my God

La luna da una casa popolare

[Ritornello]

La luna da una casa popolare

La luna da una casa popolare

[Bridge 2]

Che schifo lavorare, frate’, o rappo o spaccio

Faccio la manicure così mi gratto il cazzo

Mi son fatto il gabbio, tu ti sei fatto il mazzo

Ma di fatto tutti e due c’abbiamo in mano un cazzo

Se ti chiedono che farai da grande

Rispondi: “Mi basterà avere le palle di

Fare giuste scelte se sbagli posti e gente”

Più che Grammy, ti sentirò da un call center

[Outro]

My God, my God, my God

E più la guardi, più vien da pregare

My God, my God, my God

La luna da una casa popolare

La luna da una casa popolare

La luna da una casa popolare