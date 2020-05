Un grande ritorno per Michele Bravi, con la canzone La Vita Breve dei Coriandoli, una vera e propria poesia in musica, che mette i brividi dalla prima all’ultima frase. Credo davvero che possa essere considerata una delle migliori canzoni di Bravi pubblicata fino ad ora.

La canzone inizia con la sola voce di Michele Bravi, senza accompagnamento musicale, per poi esplodere a poco a poco attraverso gli strumenti e infine richiudersi su se stessa nel finale.

La Vita Breve dei Coriandoli è un primo assaggio di quello che sarà l’album La Geografia del Buio, e verrà presentata ufficialmente in tv questa sera nel programma Amici Speciali di Maria De Filippi, dove Michele Bravi sarà presente in veste di ospite.

Il significato del testo de La Vita Breve dei Coriandoli

La vera foza di questa canzone è, secondo me, tutta nel testo. Cantata magnificamente dalla voce delicata ma allo stesso tempo potente di Bravi, le parole de La Vita Breve dei Coriandoli sono davvero poetiche.

Scritto a più mani da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate e Cheope, il testo de La Vita Breve dei Coriandoli è molto personale, e racconta il percorso di Bravi attraverso il buio che lo circondava in un periodo particolarmente difficile e di come poi, grazie all’amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità. Da qui il paragone delle nostre vite con quella breve, ma gioiosa, dei coriandoli.

Un messaggio molto profondo, che continuerà a risuonare in tutti noi già dal primo ascolto della canzone.

Cosa ne pensi de La Vita Breve dei Coriandoli? Fammi sapere se ti è piaciuta tanto quanto a me, dopo aver letto il testo integrale della canzone qui di seguito. Lascia un commento con le tue considerazioni!

Il testo de La Vita Breve dei Coriandoli

Ciò che passa tornerà

è come un cerchio che la vita gira

utile la fantasia

a respirare ogni cosa prima

tu che ridi accanto a me

poche altre cose hanno un senso

al di là di quel che c’è per noi

perché normalmente siamo qui

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

E dividere a metà

questa notte fino alla mattina

forse la felicità

non è poi tanto diversa da così

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

Affascinati dalle fragili evoluzioni degli acrobati

dal movimento degli oceani

dal vento che accarezza gli alberi

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi