I The Kolors si preparano a tornare sul palco che li ha lanciati: questa sera avrà infatti inizio su Canale 5 “Amici Speciali”, in cui si sfideranno alcuni cantanti e ballerini diventati noti dopo l’uscita dal talent di Maria De Filippi. Per l’occasione la band presenta il nuovo singolo “Non è vero”.

Il brano, che verrà con molte probabilità eseguito per la prima volta in puntata, rappresenta quasi un tuffo nel passato con la sua sonorità disco funk. “È tutto suonato nel 2020”, afferma il cantante Stash, che sottolinea come negli ultimi tempi la musica si suoni sempre meno. È forte il richiamo alle origini della band che vede soprattutto in Pino Daniele una delle fonti di ispirazioni più forti.

“Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese. Si tratta di un pezzo che affonda le radici nel funk di fine anni Settanta. Non vuole seguire gli schemi delle tendenze, è semplicemente un pezzo suonato che fa venire voglia di essere suonato”

La canzone è stata scritta insieme a Davide Petrella e prodotta insieme ai Daddy’s Groove, il duo napoletano composto da Carlo Grieco e Peppe Folliero. Se il sound ci trasporta sulla pista da ballo, il testo racconta di quell’amore che “è peggio del veleno” e che ti smuove come se ti trovassi su una giostra “alla disco inferno”. La possibilità di non riuscire a rimanerci su, o vedere la persona amata cadere, è alta.

Dopo il successo del tormentone estivo “Pensare Male” e dell’ultimo singolo “Los Angeles”, i The Kolors tornano in occasione della loro partecipazione al programma di Canale 5, ma “Non è vero” sembra l’ennesimo tassello che andrà a formare un nuovo album. Il pubblico è infatti in attesa di un nuovo progetto discografico dal 2017, anno di rilascio di “You”.

Intanto pero’, fateci sapere cosa ne pensate del nuovo singolo e l’appuntamento con i The Kolors è per questa sera alle ore 21,30 con “Amici Speciali”.

Testo di Non È Vero dei The Kolors

[Verso 1]

Tutta la notte

Solo tu per la città con le ossa rotte

A farti male dentro un bar

Che te ne fotte

Tanto nessuno capirà come ti senti sotto

Vivo o morto

Poi domani passerà

[Pre-Ritornello]

Stasera vai a ballare

Ti cambi in macchina così nessuno può guardare

E mi dirai, mi dirai

[Ritornello]

Non è vero, non è vero

L’amore è peggio del veleno

Siamo una giostra alla disco inferno

E tu cadevi sul più bello

Non è vero, non è vero

Eppure quasi ci credevo

E dura soltanto una notte intera

E se piango poi chi se ne frega

Non mi dire no

Non è vero



[Verso 2]

Tutta la notte

Dimmi un po’ come si sta senza risposte

E pensa a quello che non va che te ne fotte

Che mai nessuno ti dirà come si fa a cadere

Male o bene, poi domani passerà

[Pre-Ritornello]

Stasera vuoi ballare

Dammi un motivo almeno se dobbiamo farci male

E mi dirai, mi dirai

[Ritornello]

Non è vero, non è vero

L’amore è peggio del veleno

Siamo una giostra alla disco inferno

E tu cadevi sul più bello

Non è vero, non è vero

Eppure quasi ci credevo

E dura soltanto una notte intera

E se piango poi chi se ne frega

Non mi dire no

Non è vero

[Bridge]

Per soffocare i pensieri

Metto una benda sugli occhi così non ti vedo più

Ma ti conosco a memoria

E non è solo alla gola

Dai, non mi dire che non hai più voglia di uscire

Che tanto alla fine ti giri e te ne vai

[Ritornello]

Non è vero, non è vero

L’amore è peggio del veleno

Siamo una giostra alla disco inferno

E tu cadevi sul più bello

Non è vero, non è vero

Eppure quasi ci credevo

E dura soltanto una notte intera

E se piango poi chi se ne frega

Non mi dire no

Non è vero