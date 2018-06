Calypso è la nuova hit di Luis Fonsi: traduzione, testo & video

Senza la nuova hit estiva di Louis Fonsi, l’estate 2018 non poteva iniziare; ecco a voi Calypso. Leggi testo, traduzione e guarda il video della canzone

Pronti per il tormentone ell’estate 2018? E allora… “Un, dos, tres, calypso“! Louis Fonsi torna con la canzone che ci farà ballare in spiaggia e non solo. “Calypso” è stata scritta dallo stesso Fonsi insieme a Dyo, Mauricio Rengifo, Andrés Torres e Stefflon Don la rapper anglo-jamaicana che ha anche collaborato nel cantato.

Il risultato è un mix di tropical, Latin Pop, beat e rap, tutti gli ingredienti adatti a sfornare una nuova hit estiva. La canzone e il relativo video sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali.

La collaborazione con la cantante Stefflon Don è stata molto importante per Luis Fonsi, che parla così della collaborazione

Quando siamo entrati in studio per registrare la traccia volevo avere una voce femminile che poteva dare un tocco speciale e Stefflond Don è perfetta, è una artista incredibile, super talentuosa. Stefflon Don ha un suo stile e quella combinazione tra l’accento inglese e il sapore giamaicano era esattamente quello di cui la canzone aveva bisogno

Le parole della cantante riguardo a Calypso non sono da meno:

Questa canzone è incredibile, la vorrai sentire ogni giorno e non riuscirai a farla uscire dalla tua testa. Per me è un onore essere stata chiamata da Fonsi a collaborare per questo brano, sono convinta che sarà una bellissima occasione.

Il risultato della collaborazione è una canzone che esprime la voglia di divertimento, di estate e di ballare per tutto il giorno. Tutto questo è espresso in modo molto chiaro nel video ufficiale di “Calypso”, diretto da Carlos Perez e girato a Puerto Rico, sulla Palominito Island.

“Calypso” di Luis Fonsi – Testo

Calypso

Ayy, báilalo, báilalo

Boom pon the rhythm, boom pon the bassline

Confident, you never get decline

Man come after and beg you take time

Fonsi and Stefflon Don

Yo no sé, no sé, no sé, que pasará

Tu cuerpo frente al mar

Mezclando arena con sal

Yeah (come on)

Pero sé, yo sé, yo sé

Que no es normal

Lo que puede pasar

Si tú me dejas entrar

Yeah (uh)

Yo tengo lo que tú buscas (ah)

Calienta tanto que asusta (ah)

Y sabes lo que te gusta (ah)

Te gusta (ah) te gusta (uh)Prendiendo fuego en el suelo (hey)

Pintando estrellas en el cielo (hey-hey)

Y te diré lo que quiero

Si tú te quedas conmigo

Bailando toda la noche

Cerquita de mí

Al ritmo de amor y derroche

Lo que me pidas, yo lo haré

Donde tú vayas, llegaré

Toda la noche, te daré calypso

Te daré calypso

Un, dos, tres, calypso

Un, deux, trois, calypso

One, two, three, calypso

Te daré calypso

Un, dos, tres, calypso

Un, deux, trois, calypso

One, two, three, calypso

Te daré calypso

Ain’t got no safety but I swear I be falling (hey)

Daddy, daddy, I know that you want it (hey)

Don’t wanna fight ‘cause I love when we dancin’

Un, dos, tres, ‘ta buena

Con un poquito de ese ron en tu boca

No tan poquito pa’ que te vuelvas loca

Esa mirada tuya no se equivoca

Un, dos, tres, ‘ta buena

Anywhere and everywhere you know I take it off (hey)

Top down, all in your town, we live it up (hey)

Still got an attitude and I don’t give a- (what?)

Tell the DJ, money pull up when we pull up (p-pull up)

The way the thing set up (prr)

Y’all get thicker (yeah)

Them move slow so they dance just better (just better)

You know we never lack

Pull up to the front, but we come in through the back

Yo tengo lo que tú buscas (ah)

Calienta tanto que asusta (ah)

Y sabes lo que te gusta (ah)

Te gusta (ah) te gusta (boom)

Prendiendo fuego en el suelo (hey)

Pintando estrellas en el cielo (hey-hey)

Y te diré lo que quiero (prr)

Si tú te quedas conmigo

Bailando toda la noche (no, uoh)

Cerquita de mí

Al ritmo de amor y derroche (yeah, ohh)

Lo que me pidas, yo lo haré (oh, no)

Donde tú vayas, llegaré (no, uoh)

Toda la noche, te daré calypso (no, uoh)

Te daré calypso

Si tú te quedas conmigo

Bailándome hasta mañana (yeahh)

Corremos el riesgo

De despertar en mi cama (oh, uoh)

Lo que me pidas, yo lo haré

Donde tú vayas, llegaré

Toda la noche, te daré calypso

Te daré calypso

Un, dos, tres, calypso

Un, deux, trois, calypso

One, two, three, calypso

Te daré calypso (better werk)

(Calypso) Un, dos, tres, calypso

(Calypso) Un, deux, trois, calypso

(Calypso) One, two, three, calypso

Te daré calypso

Un, dos, tres, calypso

[?] Un, deux, trois, calypso

Confident [?] One, two, three, calypso

[?] Te daré calypso

Traduzione

Io non so non so, non so cosa succederà

Il tuo corpo di fronte al mare

Miscela di sabbia con sale

Però so, io so, io so

Che non è normale

Quello che può succedere

Se tu mi lasci entrare

Io ho quello che stai cercando

Scalda così tanto che stanca

E so quello che ti piace, ti piace, ti piace

Prendendo fuoco per terra

Dipingendo stelle nel cielo

E ti dirò quello che voglio

Se tu resti con me

Ballando tutta la notte

Vicino a me

Al ritmo d’amore e lusso

Ciò che mi chiederai, io lo farò

Ovunque tu andrai, arriverò

Tutta la notte ti darò

Calipso ti darò Calipso

Uno, due, tre Calipso

Uno, due tre Calipso

Uno, due, tre Calipso

Ti darò

Calipso ti darò Calipso

Uno, due, tre Calipso

Uno, due tre Calipso

Uno, due, tre Calipso

Ti darò

Con un po’ di Caraibi nelle vene

Con un po’ del tuo corpo, brunetta

Continua a ballare che la musica sta suonando

Uno, due, tre, va bene

Con un po’ di sapore della tua bocca

Manca poco perché tu diventi matta

Questo sguardo che non si fraintende

Io ho quello che stai cercando

Scalda così tanto che stanca

E so quello che ti piace

Ti piace, ti piace

Prendendo fuoco per terra

Dipingendo stelle nel cielo

E ti dirò quello che voglio

Se tu resti con me

Ballando tutta la notte

Vicino a me

Al ritmo d’amore e lusso

Ciò che mi chiederai, io lo farò

Ovunque tu andrai, arriverò

Tutta la notte, ti darò Calipso

Se resti con me

Ballando fino al mattino

Corriamo il rischio

Di svegliarci nel mio letto

Ciò che mi chiederai, io lo farò

Ovunque tu andrai, arriverò

Tutta la notte, ti darò Calipso

Calipso ti darò Calipso

Uno, due, tre Calipso

Uno, due tre Calipso

Uno, due, tre Calipso

Ti darò

Calipso ti darò Calipso

Uno, due, tre Calipso

Uno, due tre Calipso

Uno, due, tre Calipso

Ti darò

Calipso