Hit estate 2018: le canzoni da non perdere

Si avvicina l’estate e, come ogni anno i tormentoni musicali non si fanno attendere. Ma chi sarà il re o la regina delle summer hits 2018? Sfortunatamente é ancora presto per dichiarare l’ardua sentenza.

Tuttavia, diversi music experts hanno già intrapreso il compito di tracciare il flusso di ascolti dei fan individuando, quindi, alcuni dei possibili vincitori delle chart da ombrellone.

Le hit estive secondo Billboard

Inoltre, come di consuetudine, Billboard stilerà settimanalmente una lista delle canzoni più ascoltate. La classifica sarà intitolata Songs of the Summer 2018 e mostrerà le 20 canzoni più riprodotte del momento le quali saranno selezionate dalla Billboard Hot 100.

Entro la fine della stagione Billboard incoronerà il vincitore delle hits dell’estate. Tuttavia il media americano non é il solo ad osservare le recenti tendenze musicali.

Le hit estive secondo Shazam

Nel frattempo, anche Shazam ha espresso la propria opinione in merito alla questione. Infatti, durante la giornata del 6 giugno, l’applicazione ha rivelato le melodiche previsioni per la bella stagione. Secondo il servizio per smartphone, durante i mesi più caldi dell’anno, torneranno in auge grandi artisti come: Ariana Grande, Drake, Childish Gambino, Ella Mai Calvin Harris, Dua Lipa, Nicky Jam, J Balvin, David Guetta, Sia, Cardi B e molti altri.

In aggiunta non si possono trascurare le “new entry” della scena musicale internazionale. Effettivamente nelle chart si possono notare nuovi volti come quello del rapper inglese Ramz o del giovane cantautore folk-pop George Ezra. Insomma, bisogna ammettere che non mancherà certamente la musica in questa focosa e movimentata estate.

Le canzoni estive più ascoltate nel 2017

Dopo l’atteso annuncio, Shazam ha incoronato il vincitore del periodo estivo 2017. Si tratta proprio della collaborazione di Luis Fonsi e Daddy Yankee intitolata “Despacito” che ha fatto ballare i fan non solo durante la calda stagione ma anche durante i mesi più freddi. Il singolo dal ritmo latino ha strappato bruscamente lo scettro dalle mani di French Montana e Swae Lee che si sono aggiudicati il secondo posto con il loro brano intitolato “Unforgettable”.

Tuttavia, gli esperti della scena hanno voltato le spalle al passato e ora guardano solamente al futuro.

Secondo il global head of content di Shazam, quest’anno gli ascoltatori hanno un particolare debole per le combinazioni esplosive! Effettivamente, Julian Marshall ha dichiarato che le collaborazioni di Calvin Harris e Dua Lipa, Nicky Jam e J Balvin,e David Guetta e Sia sono semplicemente irresistibili alle orecchie dei fan. Ma quale sarà la canzone dell’estate 2018 più ascoltata su Shazam? Difficile a dirsi. La competizione sarà lunga e spietata considerando che le calde ed interminabili giornate stagionali hanno appena incominciato a palesarsi. Tuttavia, grazie alle statistiche dei recenti ascolti, sono stati individuati alcuni dei grandi cavalli di battaglia che accompagneranno gli afosi mesi di giugno luglio e agosto. Ecco dunque le hit che comporranno la colonna sonora delle vostre magiche vacanze in riva al mare

Childish Gambino -This is America

Dopo l’incommensurabile successo di “Redbone”, Childish Gambino é tornato con una canzone a dir poco sconvolgente. “This Is America” non é semplicemente una hit ma uno spaccato della cultura contemporanea statunitense. Infatti Il brano e il videoclip del singolo sono stati acclamati per la loro rilevanza sociale.

Gambino ha messo in scena “This Is America” per la prima volta durante la diretta dello show comunemente conosciuto come Saturday Night Live. Inutile dire che il riscontro del pubblico é stato semplicemente virale. In aggiunta il videoclip ha raggiunto un totale di 270 milioni di views su YouTube. Insomma, Childish Gambino non smette mai di sorprendere!

Ariana Grande- No Tears Left To Cry

Dopo i recenti successi della bellissima Ariana Grande, gli ascoltatori non sono sorpresi di ritrovare la giovane ed affascinante cantante americana all’interno della competizione più focosa dell’anno. Questa volta Ariana si guadagna la luce dei riflettori cantando un brano dal titolo struggente ma dal sound ritmato. come suggerisce il nome del singolo, “No Tears Left To Cry” parla della struggente sensazione di non avere più lacrime da versare. Tuttavia l’artista sostiene di provare un certo senso di conforto nonostante tutto.

David Guetta & Sia- Flames

Questo non é certamente il primo featuring tra i due artisti. Effettivamente, David Guetta e Sia hanno lavorato a diverse canzoni tra cui “Titanium” (nel 2011) e “She Wolf” (nel 2012). Ad oggi, il successo della coppia é chiaramente indiscusso. Nel brano “Flames”, Sia guida la traccia con la propria voce potente che si sposa egregiamente con il ritmo del sound di Guetta.

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

In vetta alle charts da settimane, “One Kiss” di Calvin Harris e Dua Lipa non smette di far ballare gli ascoltatori d’Europa e di tutto il mondo. Secondo le statistiche, la canzone cantata dall’artista di “New Rules” continuerà a tenerci compagnia non solo sui dance floor ma anche sotto il sole cocente delle spiagge più focose.

Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo

Ormai é risaputo che i Clean Bandit siano gli indiscussi sovrani delle hit da ombrellone. Effettivamente le canzoni del gruppo cavalcano spesso la cresta dell’onda delle chart globali. Ad oggi, il loro ultimo brano intitolato “Solo” ha già riscosso un incommensurabile successo grazie al caratteristico sound della band che deriva da un’accattivante combinazione di Latin pop ed electropop. Tuttavia é necessario lodare anche la fantastica Demi Lovato che ha contribuito al progetto regalando agli ascoltatori un ritornello sicuramente difficile da dimenticare.

Liam Payne & J Balvin – Familiar

Questa volta Liam Payne ha deciso di giocare nella squadra della reggaetón star J Balvin per portare a casa una vittoria schiacciante! Effettivamente, durante la stagione estiva del 2017, l’artista colombiano ha scalato le classifiche grazie al suo singolo intitolato “ Mi Gente” e quest’anno, J Balvin non vuole lasciare proprio nulla al caso. Di fatti, il cantante sudamericano si é assicurato la luce dei riflettori per tutto il periodo estivo grazie ai numerosi featuring con alcuni dei più grandi music artist del momento.

Cardi B ft. Bad Bunny and J Balvin – I Like It

In onore dell’estate 2018, la rapper del momento ha deciso di dimostrare la propria flessibilità artistica sfoggiando il suo aspetto più latino attraverso la canzone intitolata “I Like It”. Inoltre, non si può dimenticare il contributo dell’intramontabile J Balvin che certamente non perde occasione per assicurarsi il trono delle hit estive. “I Like It” é un brano accattivante e travolgente che vi accompagnerà nelle vostre avventurose serate estive.

Drake – I’m Upset

Nonostante il sound poco consono alla stagione estiva, “I’m Upset” ha rapito gli ascoltatori grazie a un non so che di rilassante. Effettivamente la traccia é adatta ai momenti più tranquilli sotto il Solleone. Inoltre bisogna proprio dire che Drake non perde mai il proprio charme. Dunque “I’m Upset” vi farà compagnia sulla strada di casa dopo una lunga giornata di sole e mare.

Anne-Marie – 2002

La nuova canzone di Anne-Marie ha visto la vetta delle classifiche mondiali per ben cinque settimane. Tuttavia sembrerebbe che questo sia solo l’inizio! Il singolo scritto a quattro mani con la collaborazione dell’unico ed inimitabile Ed Sheeran riporta l’ascoltatore all’inizio del millennio con una velata ma dolce nostalgia. Infine, la voce della cantante inglese viene accompagnata dal suono di una semplice ma sublime chitarra acustica. Ottima canzone per un falò estivo in riva al mare!

Jess Glynne – I’ll Be There

La canzone da record di Jess Glynne non ci abbandona! Nemmeno nei momenti più caldi! questa nuova versione di Jess più melodica e meno ritmata ha affascinato i fans di tutto il mondo trasformando “I’ll Be There” in una vera e propria hit perfetta per l’estate 2018.

Ramz – Family Tree

Dopo il grande successo della canzone di Ramz intitolata “Barking”, il rapper londinese torna con una seconda hit proprio nel periodo che precede la bella stagione. Nonostante le tempistiche da tormentone estivo, “Family Tree” non mostra caratteristiche propriamente simili alle altre hit di questo periodo dell’anno. Tuttavia il sound della canzone é molto caldo e travolgente, tanto da far entrare il nuovo singolo di Ramz nella spietata gara dei brani più ascoltati tra luglio e agosto 2018.

George Ezra – Shotgun

George Ezra é uno dei pochi artisti folk-pop capace di scalare le vertiginose vette delle Top 10 internazionali. La sua canzone intitolata “Paradise” ha avuto un enorme successo posizionandosi nel podio di diverse classifiche in tutto il mondo e il suo nuovo singolo “Shotgun” é rientrato nella Top 40 chart giusto in tempo per il periodo più caldo dell’anno.

Insomma, sicuramente in questa stagione non mancherà la varietà e la diversità . Inutile dire che la scena musicale regalerà ai giorni più lungi dell’anno una vivace, interessante, colorata ma soprattutto vasta playlist capace di intrattenere proprio tutti!