Maluma F.A.M.E Tour : le tappe italiane del 2018

L’idolo della musica latina arriva in Italia. Attesissimo dai suoi fan che fremono dalla voglia di poter ascoltare e vedere la star dal vivo.

Il tour 2018 del nuovo album F.A.M.E.

Durante i concerti del tour, Maluma presenterà live al pubblico il nuovo album F.A.M.E, Faith (fede), Alma (anima), Música e Esencia (essenza), terzo progetto discografico della sua carriera musicale, uscito il 18 Maggio e composto da 15 tracce prodotte da Rude Boyz, Edgar Barrera, Timbaland e Scott Storch tra gli altri. Tra i featuring troviamo grandi artisti quali Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID e Nego Do Borel.

Ed è subito successo per il brano “Marinero”

Tra i brani, spicca sicuramente il brano “Marinero“: una ballad dolce-amara in cui l’artista si presenta in una veste completamente nuova. La canzone infatti racconta di un amore perduto e la consapevolezza della propria colpa da parte del protagonista maschile della storia. Nel video infatti, girato a Los Angeles, appare un uomo sconvolto, affranto dal grande senso di perdita e dal rimorso.

Maluma, conquista tutti con i suoi brani latini

Il 23enne è una delle voci emergenti più importanti dell’industria discografica: il singolo “Felices Los 4” ha conquistato 29 dischi di platino negli Stati Uniti (doppio platino in Italia) mentre “Corazón” quota 11 dischi di platino. Insomma, il pubblico lo adora e l’Italia è pronto a riceverlo.

Le date italiane della tournèe 2018

La tournée è iniziata negli Stati Uniti il 23 marzo, nelle più importanti arene come l’American Airlines Arena di Miami, il Madison Square Garden di New York o il Forum di Los Angeles. Ma la tournée europea si aprirà l’11 Settembre, avendo come prima meta la Sicilia, ad Acireale (CT) al PAL ART HOTEL. Successivamente sarà presente:

Napoli (11 ottobre 2018) presso il Complesso Palapartenope;

Roma (12 ottobre 2018) presso Fiera di Roma;

Milano (13 ottobre 2018), si attendono notizie sul luogo.

Biglietti per i concerti

Tutte le informazioni ed i biglietti per i concerti di Maluma in Italia sono disponibili in prevendita online sui circuiti Ticketone e via call center. In seguito, sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso anche nei punti vendita autorizzati.