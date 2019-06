Le Little Mix sono tornate e danno inizio a una nuova era: “Bounce Back” è il loro nuovo singolo.

Il 2018 è stato un anno pieno per Jesy, Leigh-Anne, Jade e Perrie con il loro quinti album, “LM5“, che contiene la bellissima “Woman Like Me” e altre canzoni che hanno subito catturato la nostra attenzione, come “Strip” (ft. Sharaya J) e “Wasabi“.

Sembra però che le quattro ragazze vogliano dare inizio a una nuova era, e “Bounce Back”, uscita ieri, 14 Giugno 2019, ne è la prova.

La canzone, prodotta da Swiff D e Stargate ci riporta forse, con il suo ritmo, agli inizi della loro carriera. Siamo praticamente certi che quest’estate sentiremo molto spesso questa canzone alla radio!

Forse sarà proprio questa hit a permettere alle quattro cantanti di comparire nella Billboard Hot 100, e l’assurdo e colorato video che la accompagna aiuterà sicuramente nell’impresa.

Il gruppo canta “Steady, Are you ready?”, ma è proprio questo il punto, non eravamo pronti per questo scoppiettante ritorno!

Little Mix

Testo “Bounce Back” delle Little Mix

Steady, are you ready? (Are you ready?)

What’s going on? (What’s going on?)

Steady, are you ready? (Are you ready?)

What’s going on? (What’s going on?)

Tell me what you know about me

Welcome to the city where it’s sweet

You know I’ll be takin’ Vita-D

That’s why I get up in the sheets

Watch me, you know I like to move that

The heat wave make you wanna cool back

Hear them sayin’, baby, bring the bounce back

You gonna make me have to bring the bounce back

Hey, now, say

Say who gonna send my way

Come right, oh right, baby

Say who gonna send my way, way

However do you want me

However do you need me

However do you want me

However do you need me

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

He say that I’m the girl up in his dreams

Hot boy, better give me what I need

Wear me on his body like a throwback

And he better not move when I throw it back

Baby, keep me wetter than a bayou

If you don’t, I’m gonna walk right by you

Baby, touch me, tease me, keep it easy

Hey, now, say

Say who gonna send my way

Come right, oh right, baby

Say who gonna send my way, way

However do you want me

However do you need me

However do you want me

However do you need me

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

Hey, now, say

Say who gonna send my way

Come right, oh right, baby

Say who gonna send my way, way

However do you want me

However do you need me

However do you want me

However do you need me

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you want me

(Bring the bounce back, bring the, bring the bounce back)

However do you need me

Traduzione “Bounce Back” delle Little Mix

Fermi, siete pronti? (Siete pronti?)

Cosa sta succedendo? (Cosa sta succedendo?)

Fermi, siete pronti? (Siete pronti?)

Cosa sta succedendo? (Cosa sta succedendo?)

Dimmi cosa sai di me

benvenuto nella città dove è dolce

sai che prenderà la vitamina D

ecco perchè mi alzo tra le lenzuola

guardami, sai che mi piace muoverlo (muoverlo)

l’ondata di caldo ti fa voler tornare al fresco (tornare al fresco)

ho sentito loro dire “piccola ritrova la tua vitalità”

Hey, adesso, dimmi

dimmi chi mi indicherà la mia strada

vieni qui, oh qui, baby

dimmi chi mi indicherà la mia strada

In qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi hai bisogno di me

Lui dice che sono la ragazza che compare nei suoi sogni

bel ragazzo, meglio che tu mi dia ciò di cui ho bisogno

mi indossa sul suo corpo come un ricordo

e farà meglio a non muoversi quando me lo lascio alle spalle

baby, rendimi più bagnata di una palude

se non lo fai, vado oltre

(baby toccami, stuzzicami, stai tranquillo)

Hey, adesso, dimmi

dimmi chi mi indicherà la mia strada

vieni qui, oh qui, baby

dimmi chi mi indicherà la mia strada

In qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

in qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi hai bisogno di me

Hey, adesso, dimmi

dimmi chi mi indicherà la mia strada

vieni qui, oh qui, baby

dimmi chi mi indicherà la mia strada

In qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

In qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

In qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

In qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

In qualsiasi modo mi vuoi

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)

in qualsiasi modo hai bisogno di me

(ritrova la tua vitalità, ritrova, ritrova la tua vitalità)