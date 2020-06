Da oggi in rotazione per il progetto “I Love My Radio” una nuova cover: “La donna cannone” intepretata da Gianna Nannini.

Nelle scorse settimane abbiamo presentato il progetto “I Love My Radio” realizzato dalle radio italiane, unite per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico. Una playlist speciale, che andrà a omaggiare 45 brani -uno per ogni anno- e che darà modo al pubblico di votare la propria canzone del cuore. Per partecipare al concorso gratuitamente fino al 31 Luglio potrete farlo QUI.

Tra i brani originari sono state inserite anche dieci cover interpretate da dieci artisti italiani. Dopo Elisa con “Mare Mare” e Marco Mengoni con “Quando”, da oggi entra in rotazione nelle radio la versione di Gianna Nannini di “La donna cannone”.

Il celebre brano del 1983 fu scritto e interpretato da Francesco De Gregori che dichiarò di aver preso ispirazione da un titolo di giornale che raccontava la storia di una “donna cannone”. Quest’ultima mollò il proprio lavoro e la propria vita per inseguire il grande amore. La canzone fu scritto per la colonna sonora del film di Roberto Russo “Flirt” e rappresenta ancora oggi una delle ballate più famose ed emotivamente coinvolgenti della musica italiana.

Di seguito un breve estratto pubblicato dall’account di RTL 102.5 della versione di Gianna Nannini.

Le cover vengono rivelate di settimana in settimana, tuttavia sappiamo già in anteprima chi sono i rimanenti artisti coinvolti nel progetto di “I Love My Radio”: Biagio Antonacci, Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri, Eros Ramazzotti, J-Ax, Giorgia, Jovanotti e i Negramaro.

Il progetto si concluderà nel mese di Ottobre con uno speciale concerto virtuale al quale parteciperanno anche i sopracitati cantanti che con molte probabilità regaleranno al pubblico l’esibizione dei brani interpretati per l’occasione.

Testo di La Donna Cannone di Francesco De Gregori

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno

Giuro che lo farò

E oltre l’azzurro della tenda nell’azzurro io volerò

Quando la donna cannone

D’oro e d’argento diventerà

Senza passare dalla stazione

L’ultimo treno prenderà



E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà

Dalle porte della notte il giorno si bloccherà

Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà

E dalla bocca del cannone una canzone suonerà



E con le mani amore, per le mani ti prenderò

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò

E non avrò paura se non sarò bella come dici tu

Ma voleremo in cielo in carne ed ossa

Non torneremo più



E senza fame e senza sete

E senza ali e senza rete voleremo via



Così la donna cannone

Quell’enorme mistero volò

Tutta sola verso un cielo nero nero s’incamminò

Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì

Altri giurarono e spergiurarono che non erano stati lì



E con le mani amore, con le mani ti prenderò

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò

E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu

Ma voleremo in cielo in carne ed ossa

Non torneremo più



E senza fame e senza sete

E senza ali e senza rete voleremo via