Una vera e propria novità per Guè Pequeno, che non solo è pronto a presentare il suo nuovo album chiamato Mr. Fini, ma anche a farlo in modo originale e tecnologico grazie all’utilizzo di un’app in realtà aumentata.

Si tratta di un software sviluppato da AnotheReality che trasporterà gli ascoltatori in una stanza d’albergo dove, in giro, potranno trovare contenuti inediti, tutti da scoprire.

Mr Fini è il nuovo album di Guè Pequeno

In anticipo su quella che sarà l’uscita effettiva dell’album Mr Fini di Guè Pequeno, arriva a partire da oggi 15 giugno 2020 Mr Fini – Experience, un’app che farà scoprire tanti contenuti speciali in anteprima.

Per quanti si stiano chiedendo come funziona la realtà aumentata, questa permette di aggiungere alla normale visione tutta una serie di informazioni normalmente non percepibili né dalla vista né dagli altri sensi. Questa che possiamo quindi chiamare un’alterazione dei sensi, può farci letteralmente immergere in un paesaggio, in un ambiente particolare e così via.

Proprio tramite la realtà aumentata, la AnotheReality ha lanciato oggi Mr. Fini – The Experience, che permetterà ai fan di Gue Pequeno di entrare nella stanza d’albergo raffigurata sulla cover dell’album, e qui trovare inediti, sorprese e contenuti speciali.

Mr. Fini – The Experience è disponibile da oggi su Apple Store e Google Play dove potrete scaricarla gratis e quindi dare il via a questa nuova esperienza sensoriale!

E le sorprese non finiscono qui. Guè Pequeno infatti ha rivelato tramite i suoi social ufficiali, che nei prossimi giorni ci saranno altre sorprese. Ecco quanto ha scritto sul suo profilo Instagram:

In questi giorni tenete d’occhio i miei canali e quelli di Spotify per sbloccare info e spoiler dell’album. Link e dettagli nelle stories.

E tu sei curioso di tuffarti in questa realtà aumentata? Facci sapere cosa ne pensi nell’attesa dell’uscita ufficiale dell’album che avverrà il 26 giugno 2020.