Gli artisti latini stanno lentamente conquistando il panorama musicale.

Vuoi qualche esempio? Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin e Maluma sono sufficienti?

Ti basta aprire una piattaforma di musica in streaming per trovarli sempre in prima linea. Attenzione, non sto dicendo che sia un male, anche perché mi piace la musica latina. Sto solo mettendo in risalto un fatto che ormai è sotto l’occhio di tutti. La musica latina negli ultimi anni spacca di brutto.

E in prima linea in questo movimento c’è Ozuna.

La stella portoricana ha pubblicato diversi singoli di successo multi-genere o crossover come piace definirli a me negli ultimi mesi tra cui “Taki Taki” con la bellissima Selena Gomez, “China“, “La Modelo” e “Mamacita“. A questa interessante lista si aggiunge un banger molto zuccherato – soprattutto nel video musicale – che si intitola “Caramelo“.

Questa nuova canzone del 28enne è molto estiva e vanta un ritornello abbastanza orecchiabile. Probabilmente si tratta di uno dei pezzi più pop-friendly di Ozuna.

Il video con le tante modelle che si fanno la doccia con i marshmallow è destinato a diventare virale. In questo momento ha già ottenuto 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. A quante view arriverà secondo te?

Ozuna nel video di Caramelo

Usa i commenti per dirci che ne pensi di questa nuova canzone. Ti lascio al testo in lingua originale.

Il testo di Caramelo di Ozuna

[Intro]

Woh-oh-oh-oh (Dime, ma’)

Baby, baby

Ozuna

Aunque no pueda tengo la curiosidad (Curiosidad)

Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad (Oh-oh)

Y e’ que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal (Esté mal)

Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más (Baby)

[Ritornello]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Verso 1]

Esa boquita tan dulce sabor a caramelo

Ella e’ un ángel pero si la tienta’ e’ caliente, fuego

Siempre en alta, no necesita vuelo

A nadie le cuenta cómo e’ que la consuelo (Oh-oh, eh)

Ella e’ muy atractiva, prende de la sativa

Siempre provocativa, soltera vive la vida (Woh, yeah)

En traje ‘e baño e’ que se ve bien explosiva (Explosiva)

To’ los domingo’ sport con to’a la combi Adida’

[Pre-Ritornello]

Dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder

Ya tú ere’ mía

Dale, dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame”

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder (Woh-oh)

[Ritornello]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Verso 2]

(Eh, eh)

Siempre seré tu bandolero (Bandolero)

Te juro que de to’a, tu amor va primero (Va primero)

No tiene’ que preocuparte por lo que quiero (Quiero)

Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo

Mi amor, me complace

Me mata siempre que me lo hace (Me lo hace)

Hay pare’ que me tiran pero en flow les da clase’

Tu mai’ y tu pai’ se robaron to’a la base

‘Tá tan dura que como ella cada cien años nacen

[Pre-Ritornello]

Dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber (Woh)

Si te enamora’ yo nada voy a perder

Ya tú ere’ mía

Dale, dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Maltrátame)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder (Woh-oh)

[Ritornello]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Conclusione]

El negrito ojo’ claro’

Ozuna

Dímelo, Gotay

Dynell

Yazid

Hyde “El Químico”

Tainy