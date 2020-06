Dopo la sua uscita il 7 novembre 2019 la graphic novel dal titolo Stagione di Caccia ha avuto molto successo, tanto da avviarsi a diventare un film.

Scritta da Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, Stagione di Caccia diventerà un film diretto da una giovanissima regista esordiente, Giulia Di Battista, diplomata da poco al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma; la sceneggiatura verrà affidata a Antonello Sammito e il protagonista verrà interpretato da Andrea Pennacchi.

Nonostante manchi ancora molto per il primo ciak, che avverrà nella primavera del prossimo anno, andiamo a vedere di cosa parlerà il film Stagione di Caccia.

La trama di Stagione di Caccia

Il protagonista della storia è Bruno, un esperto cacciatore di cinghiali che entra in contrasto con tre donne, Emma, Tiziana e Giulia che vivono ai margini del bosco e si occupano della loro azienda agricola specializzata in agricoltura biologica.

Le tre donne però non sono ben viste dalle altre persone del paese che le guardano e trattano con sospetto e chiusura. Il paese conta diversi appassionati di caccia che frequentano il bosco, ma gli scontri più acuti delle tre donne saranno proprio quelli con Bruno, e cresceranno quando una serie di furti colpirà alcune abitazioni del paese.

Ad interpretare il cacciatore Bruno, come già accennato, sarà l’attore Andrea Pennacchi, già conosciuto per essere apparso in film come Suburra, Arrivano i Prof, La prima neve e per i suoi numerosi ruoli in tv in note serie come Don Matteo, 1994 e Non Uccidere.

Stagione di Caccia, storia particolarmente adatta alla trasposizione cinematografica e filmica, è ad ogni modo la seconda collaborazione tra Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari che avevano già lavorato a quattro mani ad un’altra graphic novel dal titolo Kraken.

Le aspettative sono davvero alte, speriamo di poter avere quanto prima altre notizie al riguardo.

