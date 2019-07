“Ogni tanto penso che sarebbe proprio bello. E allora mi chiedo: chi potrebbe essere la persona giusta? Ma non c’è. Così inizio a guardarmi attorno e ovunque io sia penso, magari è qua” nel 2016 Tiziano Ferro pronunciava queste parole parlando del matrimonio.

E invece, come nelle migliori favole che si rispettano la persona giusta è arrivata e con lui anche le nozze.

Ebbene sì, lo scorso 25 Giugno a Los Angeles Tiziano Ferro si è unito in matrimonio a Victor Allen, suo compagno da oltre tre anni, e il 13 luglio hanno consacrato l’unione civile anche in Italia -a Sabaudia- alla presenza di pochi amici e parenti.

Tiziano Ferro annuncia il matrimonio con il compagno Victor Allen

Pochi artisti sanno cantare e parlare di amore –in tutte le sue sfaccettature– come lui ma il cantante è sempre stato restio a diffondere i dettagli della sua vita privata, preferendo esprimersi attraverso la musica e volendo proteggere le persone che hanno fatto e fanno parte della sua vita dai riflettori.

Ma ora qualcosa è cambiato e in un estratto dell’intervista esclusiva rilasciata al giornale Vanity Fair spiega perchè è invece arrivato il momento di presentare Victor al pubblico.

“Victor entra a far parte della mia famiglia ora, è diverso. Una storia mentre cresce e nasce è una cosa molto fragile e va protetta. Quando una persona entra nella tua famiglia è un’altra verità e va raccontata e sento il bisogno di raccontare al mondo che adesso anche questa persona c’è e che mi ha migliorato come essere umano”.

Durante la cerimonia Tiziano ha voluto ringraziare i propri genitori per il sostegno ricevuto, che di questi tempi purtroppo non è sempre così scontato.

Ha anche ricordato di come il compagno Victor scrisse una lettera alla madre dichiarando di quanto fosse felice e onorato di diventare suo genero e al quale la donna rispose “per me lo sei già”.

Nessuna lista nozze per i due, che hanno preferito devolvere i soldi in beneficenza: il ricavato ottenuto dalle due cerimonie è stato diviso tra il centro di oncologia dell’ospedale di Latina e un centro di salvataggio per cani americano.

Attraverso il suo profilo social Tiziano ha voluto ringraziare per tutto l’amore e il supporto ricevuto dai suoi sostenitori:

“Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo. La VOSTRA sensibilità, la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo”.

Un sostegno alla persona ma anche all’artista, e mentre il nuovo singolo “Buona (cattiva) sorte” scala le classifiche europee nella versione italiana e in quella spagnola, non passano inosservato i 75 mila biglietti venduti solo nelle prime 24 ore per il tour negli stadi che lo vedrà protagonista nel 2020.

TZN2020 – IL TOUR NEGLI STADI

75.000 BIGLIETTI VENDUTI NELLE PRIME 24 ORE

🚀🚀🚀 GRAZIE ♥https://t.co/EYezVxtfaR pic.twitter.com/e7ZZ40HNbe — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) June 18, 2019

In continuo movimento l’artista non si ferma mai, speriamo solo possa trovare del tempo per concedersi la luna di miele.

I nostri migliori auguri a Tiziano e Victor!