“Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all’Unicef e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza”.

Un bellissimo gesto che non è passato inosservato. “Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall’animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi”, ha infatti dichiarato Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia .

Una curiosità: con il tour negli stadi Ultimo sosterrà l’Unicef. Da sempre vicino agli ultimi, il cantautore ventitreenne devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia in Mali, nella lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

“120mila biglietti venduti in 24 ore. San Siro è quasi sold-out. A Roma siamo già 30.000. È un sogno. Non svegliatemi.”

