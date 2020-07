Troye Sivan annuncia l’uscita di un nuovo EP e pubblica il singolo “Easy”.

Il cantante australiano Troye Sivan ha annunciando a sorpresa l’arrivo di un nuovo EP proprio in contemporanea all’uscita del nuovo singolo “Easy”. Il brano andrà a comporre il progetto “In a dream”, di sei tracce, di cui abbiamo avuto già modo di ascoltare anche “Take Yourself Home”, scritto e pubblicato durante il periodo di lockdown.

L’EP sarà disponibile a partire dal 21 Agosto e conterrà altri quattro brani inediti: “could cry just thinking about you”, “STUD”, “Rager teenager!” e “In a dream”.

“Questa breve collezione di canzoni esplora una montagna russa emotiva che va a rappresentare un periodo della mia vita. Rivivere quei momenti attraverso i sentimenti che ho riversato in loro è difficile, ma sono davvero fiero di questo progetto ed eccitato all’idea di condividerlo con il mondo”

Così ha descritto il progetto il giovane, che oggi ci fa ascoltare “Easy”. Il brano, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali, racconta il momento in cui la relazione tra i due ragazzi sembra essere sul punto di terminare, nonostate l’amore ma a causa di apparenti sbagli commessi. “Cosa diavolo abbiamo fatto? Dimmi che riusciremo a superarla”, canta Troye.

Il cantante ne ha annunciato l’uscita sui profili social, confessando quanto fosse terrorizzato all’idea di pubblicarla a causa forse del chiaro riferimento alla persona con il quale si è lasciato proprio alcuni mesi fa. Ma la musica e il processo creativo di questo EP ha “salvato la sua vita” nell’ultimo periodo. “Mi sento strano e nervoso a parlarne eccessivamente perchè è troppo personale ma allo stesso tempo è una bella sensazione avere la possibilità di riversare i propri sentimenti in musica”, ha dichiarato.

Copertina EP In a dream Troye Sivan

L’EP “In a dream” andrà a seguire l’album “Bloom” pubblicato nel 2018. In attesa di poterlo ascoltare, fateci sapere cosa ne pensate del secondo estratto!

Traduzione di Easy di Troye Sivan

[Verso 1]

Sei fuggito via per trovare qualcosa da dire

Sono andato fuori strada per far sì che fosse tutto okay

E lui l’ha reso facile, tesoro

Sono ancora innamorato, e dico questo perchè

So cosa può sembrare, tra me e te

Non è stato facile, tesoro

[Ritornello]

Non riesco neanche a guardarti

Fisseresti lo spazio vuoto accanto ai tuoi piedi?

Il legno si sta deformando

Le linee distorte

La casa va a fuoco, woo!

Brucio le lacrime sulla mia faccia

Cosa diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che riusciremo a superarla

[Post-Ritornello]

Perchè lui l’ha reso facile, facile

Per favore non lasciarmi, non lasciarmi

[Verso 2]

Cosa è rimasto del ballo?

L’odore nelle mie mani

La pietra in gola, un capello sul mio cappotto

L’estraneo a casa, tesoro mio

Come una sorta di folle, tesoro mio

Ora sono vulnerabile, così triste e solo

Ma non piangere per me, perchè tutti sanno

Che raccogli quello che semini, tesoro mio

[Ritornello]

Non riesco neanche a guardarti

Fisseresti lo spazio vuoto accanto ai tuoi piedi?

Il legno si sta deformando

Le linee distorte

La casa va a fuoco, woo!

Brucio le lacrime sulla mia faccia

Cosa diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che riusciremo a superarla

[Post-Ritornello]

Perchè lui l’ha reso facile, facile

Per favore non lasciarmi, non lasciarmi

[Bridge]

Lui l’ha reso facile, per favore non lasciarmi

Lui l’ha reso facile, per favore non lasciarmi

[Ritornello]

Non riesco neanche a guardarti

Fisseresti lo spazio vuoto accanto ai tuoi piedi?

Il legno si sta deformando

Le linee distorte

La casa va a fuoco, woo!

Brucio le lacrime sulla mia faccia

Cosa diavolo abbiamo fatto?

Dimmi che riusciremo a superarla

[Post-Ritornello]

Perchè lui l’ha reso facile, facile

Per favore non lasciarmi, non lasciarmi

[Outro]

Lui l’ha reso facile

Per favore non lasciarmi

Lui l’ha reso facile

Per favore non lasciarmi