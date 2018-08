Joel Campbell… un rinforzo dall’Arsenal

Il club ciociaro, neopromosso in serie A, si appresta a mettere a segno un colpo di mercato ad effetto.

Per l’attacco è spuntato il nome del centravanti costaricano, di proprietà dell’Arsenal, Joel Campbell.

I dirigenti del Frosinone, durante questa sessione di mercato che volge al termine, hanno dimostrato di voler arricchire la rosa attraverso uomini d’esperienza, abituati a calcare determinati palcoscenici, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza.

Il profilo di Campbell è un’idea nata nei giorni scorsi e che appare ad un passo dal concretizzarsi. Il calciatore, come noto, non rientra nei piani dei “Gunners” e il suo contratto in scadenza nel giugno 2019 favorisce,di certo, la cessione.

I gialloblù vorrebbero prelevarlo a titolo definitivo e tale missione non appare affatto proibitiva. I ciociari sono disposti a mettere sul piatto un contratto dalla durata triennale al fine di garantirsi le performance di questo centravanti che sorprese gli addetti ai lavori nel Mondiale del 2014, quando fu tra i protagonisti principali della cavalcata del Costa Rica sino ai quarti di finale.

Riavvolgendo il nastro della sua lunga carriera, Campbell, classe 1992, è cresciuto calcisticamente in patria, tra le fila del Saprissa.

Nel 2011 venne ingaggiato dall’Arsenal, ma la società londinese lo girò immediatamente in prestito al Lorient. Da lì in avanti, l’attaccante costaricano fu protagonista di un lungo girovagare che lo portò ad indossare le casacche di Betis, Olympiakos e Villarreal.

In questo lungo peregrinare, la sua esperienza più positiva la visse con addosso la maglia dell’Olympiakos, siglando nella stagione 2013/2014, 11 reti su 43 presenze. Nel 2015 disputò un’intera stagione tra le fila dell’Arsenal, collezionando, tra Premier League e coppe, 30 apparizioni condite da 4 gol.

A seguire di nuovo due esperienze in prestito, prima allo Sporting Lisbona ed infine quella tutt’altro che positiva, della scorsa stagione, con addosso la maglia del Betis Siviglia, conclusasi con 4 presenze ed un solo centro all’attivo.

Indubbiamente Campbell è un calciatore, sì, d’esperienza, ma altresì voglioso di riscatto al fine di invertire la rotta della sua carriera, la quale sembra destinata verso una parabola discendente.

Frosinone potrebbe essere la piazza ideale per riemergere, in cui trovare lo spazio necessario per palesare le sue caratteristiche e dove respirare quella fiducia, utile per credere in sé stessi, dopo lo scetticismo perdurante dimostrato dall’Arsenal, nel non puntare sulle qualità di questo calciatore, vero totem con la maglia del Costarica, con la quale ha inanellato 75 presenze impreziosite da 15 gol.