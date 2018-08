Samu Castillejo a un passo dal Milan

Si attende solo l’ufficialità e Samu Castillejo potrà definirsi un nuovo calciatore del Milan.

Nella giornata di ieri è avvenuto lo sprint decisivo tra Leonardo e i dirigenti del Villarreal al fine di mettere a segno un colpo che vedrà lo spagnolo, classe 1995, approdare all’ombra della Madonnina, mentre Carlos Bacca percorrerà il tragitto inverso, tornando tra le fila del “sottomarino giallo”.

L’operazione tra il club di via Aldo Rossi e la società spagnola si è conclusa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 18, ponendo, così, l’ultimo tassello su una trattativa imbastita dalla precedente dirigenza rossonera, che vide l’ex d.s. Mirabelli in prima fila.

Con l’innesto dell’oramai ex Villarreal, Gattuso potrà annoverare un interessante attaccante esterno, in grado di dare respiro ai vari Suso e Calhangolu, potendo agire indifferentemente sia sul fronte di destra che di sinistra. Nel tridente avanzato si sente a suo agio, ragion per cui tale profilo sia stato alquanto mirato ed ingaggiato per uno scopo specifico.

Ripercorrendo la sua carriera, Castillejo è cresciuto nelle giovanili del Malaga, con cui ha effettuato il suo esordio nella Liga durante la stagione 2014/2015.

L’anno successivo venne ingaggiato dal Villarreal, squadra con cui ha collezionato, in tre stagioni, 117 presenze complessive, tra campionato e coppe, ed 11 gol all’attivo. Per quanto concerne la nazionale spagnola, vanta qualche presenza nelle categorie giovanili, dall’Under 16 all’Under 21, sperando in futuro di poter indossare la gloriosa casacca “roja” della prima squadra.

Dotato di un dribbling ubriacante, veloce nei movimenti e rapido nell’esecuzione, Castillejo è definito dalla stampa iberica uno dei prospetti maggiormente interessanti.

Nel Milan troverà un ambiente fiorente ed ambizioso, in cui poter crescere al cospetto di campioni, migliorando sotto i dettami tattici di Gennaro Gattuso.

Il giovane spagnolo potrà, così, misurarsi con una realtà assai competitiva, quale la nostra serie A, indossando i colori di una squadra chiamata a lottare per le zone nobili della classifica.

Gli inizi di certo non saranno tra i più facili, ma attraverso la fiducia nei propri mezzi e la voglia di ben apparire, Castillejo potrà rappresentare un interessante arco a disposizione di “Ringhio” per tentare di scardinare le difese avversarie.