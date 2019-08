Il 2019 è l’anno di ROSALÍA. La star spagnola ha conquistato tutti grazie alle collaborazioni ottenute nell’ultimo album di James Blake e poi ha rimarcato quanto sia brava rilasciando la canzone “Con Altura“.

L’accattivante collaborazione con J Balvin ha accumulato più di 220 milioni di stream su Spotify, mentre il video musicale è stato visto più di 700 milioni di volte su YouTube. Quest’ultimo ha anche permesso a ROSALÍA di essere nominata agli MTV VMA per il premio Best New Artist. Non essere troppo sorpreso se la 25enne otterrà un successo simile con “Yo x Ti, Tu x Mi.“

Fondendo il suo tipico suono elettro flamenco con i ritmi dolci dei Caraibi, “Yo x Ti, Tu x Mi” è una canzone che crea dipendenza. ROSALÍA si intervalla nei versi con la superstar portoricana Ozuna, prima di unirsi a lui nel ritornello ingannevolmente semplice. La traduzione del titolo è facile da intuire: “io per te, tu per me”. Si tratta di una bella intesa amorosa.

Nel video di “Yo x Ti, Tu x Mi” ROSALÍA mette in mostra le sue doti da ballerina… anche in una scatola di vetro con Ozuna. Guarda il video musicale qui sopra e dici cosa ne pensi della canzone. Qui sotto trovi il testo in lingua originale.

ROSALÍA & Ozuna nel video di Yo x Ti, Tu x Mi

Testo di Yo x Ti, Tu x Mi

[Ritornello: Rosalía, Ozuna, El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Woh, oh, oh; pongan lo’ grillete’)

Mami

[Verso 1: Rosalía]

Colgando del cuello los juguete’ (Del cuello los juguete’)

Rodeá’ de flores y billete’ (De flores y billete’)

‘Tamos Worldwide a machete (Sí, sí)

Y mira, “bang-bang” si con nosotro’ te entrometes (Pa-pa-pa), eh

No quieres que lo aprete (Yeah)

Me da igual si tu amor me compromete (Nah; me da igual)

Contigo apuesto to’ al número siete (Siete, siete)

Si me caigo, que tú me sujetes (Eh, please)

Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grillete’ (Los grillete’)

[Pre-Ritornello: Rosalía, Ozuna, Ambos]

Somos dos cantantes como los de antes

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Somos dos cantantes como los de antes

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

[Ritornello: Rosalía & El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Ponga lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Ponga lo’ grillete’)

[Verso 2: Ozuna]

(Woh-oh, oh-oh)

Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? (Woh, oh, oh)

Eres única, mamacita Rosalía (Rosalía)

Tiene’ el poder que mi mente desvía (Desvía)

Yo por ti por ahí me tiraría

Tienes lo que otra no tenía (Woh, oh)

Muy diferente a lo que de ti me decían (Woh, oh)

Choqué con tu química, qué suerte la mía (Woh, oh)

Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos, ma’i, brillarían

Y es que, ¿quién lo diría

Que hasta en la esquina esta canção sonaría?

Choqué con tu química, qué suerte la mía

Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos, ma’i, brillarían, yeah

[Pre-Ritornello: Rosalía, Ozuna, Ambos]

Somos dos cantantes como los de ante’

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Somos dos cantantes como los de ante’

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

[Ritornello: Rosalía, Ozuna, El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Ponga lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Ponga lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí

[Conclusione: Rosalía]

La Rosalía

Mira, ¿quién lo diría (¿Qué?)

Que hasta en la esquina esta canção sonaría? Ozuna

¿Quién lo diría

Que hasta en la esquina esta canção sonaría por ti?

¿Quién lo diría

Que hasta en la esquina esta canção sonaría? (Hmm)

¿Quién lo diría? (Hmm)