La recente pubblicazione di uno snippet di Ariana Grande sui suoi social potrebbe far pensare al prossimo arrivo di un nuovo singolo 2020, primo assaggio del sesto album in studio, il successore di Thank U, Next.

Il breve video condiviso dalla pop star, infatti, ci regala la voce di Ariana Grande su una melodia inedita, che lascia pensare proprio ad una nuova canzone, il suo prossimo singolo. Ovviamente non ci sono conferme, ma neanche smentite… Ariana potrebbe voler dedicare ai suoi fan, come regalo, un nuovo singolo entro il 2020?

Ariana Grande e un nuovo singolo per il 2020?

Nonostante Ariana sia rimasta silente in questi ultimi mesi, durante l’estate la cantante ha superato ogni record, arrivando ad essere la popstar più ascoltata di Sportify. Considerando poi che il suo ultimo album Thank U, Next è considerato da molti come uno dei migliori album del 2019, le possibilità che la Grande si prepari ad una nuova uscita sono davvero alte.

Dopo le diverse collaborazioni con artisti come Lady Gaga e Justin Bieber, nell’ultimo periodo, ora potrebbe essere davvero il momento giusto per tirare fuori nuovo materiale.

Il video condiviso sui social non riporta, purtroppo, nessuna informazione circa un nuovo singolo, ma lascia intendere che qualcosa è in arrivo. Ariana infatti scrive “be right back“, ossia “torno subito”, come a lasciar intendere l’imminente ritorno sul panorama musicale, e in particolar modo quello del suo sesto album. E i suoi fan non vedono letteralmente l’ora che questo accada!

E tu cosa ne pensi? Sei impaziente di sentire il nuovo singolo di Ariana Grande? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.