CL, pseudonimo di Lee Chae-rin, pubblica un nuovo singolo dal titolo “Post Up”. Il brano è stato prodotto da Holly & Bauer, e ricorda i passati discografici con il suo gruppo storico le 2NE1 con uno sguardo al futuro dell’artista. Nel testo della canzone emerge questa necessità, e ricorda a tutti che CL è tornata in pista!

“La donna asiatica più cattiva che è lo status, bassi pesanti e seminterrato in tutta la soffitta. “2NE1 è il mio passato, la mia benedizione per sempre”. CL

Dopo lo scioglimento del gruppo, CL, leader delle 2NE1, in prima linea sulla scena K-Pop di tutto il mondo, ha continuato la sua carriera in ascesa, e ha iniziato a pubblicare canzoni da solista raccolte nell’EP uscito nel 2019 dal titolo “In the Name of Love”. CL ora è una vera e propria icona della moda e un’artista che non ha mai smesso di stare sulla cresta del successo.

Testo di “Post Up”

[Intro]

Bet you ain’t never seen a baddest Asian like me

I go by the name of, you already know

If you find somebody like me around you

You let ‘em know

That’s cap

[Verse]

Post up in my big esteems

Bigger dreams, whole lot of bigger things

새출발 바로 reoffense

아홉번 쓰러져도 바로 get up 10

심호흡 zen

C-H-A-E-L-I-N, that’s me we stay fly

니넨 날 따라오길 머리 위에 날다 도착해 잠시 쉴게 (Silence)

Baddest female Asian, that is the status

Heavy bass and basement throughout the attic

2NE1 my past, my forever blessing

Now 2020 was next I’ll be just salivated

Chеrry’s on my mind on a regular

인생이 겜이라면 미션후엔 레벨업

내면과 다른삶 딱히 재미 없거든

Always keep it 100

[Pre-Chorus]

Honey, world is mine ain’t no running from it

저기 배 아픈이유 내가 원인

니네 뻔히 목 쉴 때 편히 허밍

Hеar you talking

How about you just come and say it to my face?

[Instrumental Chorus]

Traduzione di “Post Up”

[Introduzione]

Scommetto che non hai mai visto un asiatico più cattivo come me

Vado sotto il nome di, lo sai già

Se trovi qualcuno come me intorno a te

Faglielo sapere

Questo è il tappo

[Versetto]

Pubblica nella mia grande stima

Sogni più grandi, un sacco di cose più grandi

Reoffesa subito

Anche se cado nove volte, mi rialzo 10

Zen respiro profondo

C-H-A-E-L-I-N, sono io che restiamo in volo

Spero che tu mi segua, voli sopra la tua testa, arrivi e riposati (silenzio)

L’asiatica più cattiva, questa è la situazione

Bassi pesanti e seminterrato in tutta la soffitta

2NE1 il mio passato, la mia benedizione per sempre

Ora che il 2020 era il prossimo, sarò solo sbavato

Chеrry è nella mia mente regolarmente

Se la vita è un gioco, sali di livello dopo la missione

Una vita diversa dalla mia vita interiore non è particolarmente divertente

Tienilo sempre a 100

[Pre-ritornello]

Tesoro, il mondo è mio, non c’è modo di scappare da esso

Sono la causa del mal di stomaco

Quando sei palesemente assetato, canticchia comodamente

Ecco che stai parlando

Che ne dici di venire e dirmelo in faccia?

[Coro strumentale]