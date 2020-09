Fiorella Mannoia e il video del nuovo singolo “Chissà da dove arriva una canzone”

Lei è una delle più grandi interpreti della musica italiana, lui un giovane artista che negli ultimi anni si è spianato la strada arrivando a riempire gli stadi: dall’incontro tra Fiorella Mannoia e Ultimo è nato il singolo “Chissà da dove arriva una canzone“. Due generazioni che si uniscono e danno vita a un brano che ha emozionato il pubblico, inizialmente piuttosto scettico rispetto a questa collaborazione.

“Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare” ha detto la Mannoia annunciandone l’uscita, dichiarando come la musica sia in grado di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Due mondi apparentemente distanti che si sono incontrati a metà strada.

Chissà da dove parte un mio pensiero

Se da chi sono oppure da chi ero

Ho chiesto a queste stelle un dono

Farsi più avanti e superare il cielo

Chissà quante domande ho fatto

Senza far mai capire cosa ho detto Estratto dal testo di “Chissà da dove arriva una canzone”

Il brano riflette sul senso delle cose, con una serie di domande che inizialmente sembrano non avere una risposta. Quest’ultima verrà trovata negli occhi della persona amata che appare essere la fonte di ispirazione dietro a ogni canzone. Il singolo è stato portato per la prima volta sul palco in occasione dei Seat Music Awards all’Arena di Verona dinnanzi a un pubblico ristretto.

Pubblicato anche il video ufficiale che vede Fiorella Mannoia interpretare “Chissà da dove arriva una canzone” in diverse location. Immersa nell’acqua o in un prato o accanto al pianoforte, con cambi di look che mostrano come l’artista sia sempre in grado di mantenere la sua eleganza e raffinatezza.

Fiorella Mannoia nel video del nuovo singolo

Nel frattempo Ultimo ha annunciato tramite i social una data, quella del 22 settembre. Non si sa cosa accadrà in quell’occasione, ma in molti pensano che possa trattarsi di nuova musica. In attesa di poter tornare a coinvolgere il pubblico dal vivo a partire dal 21 giugno 2021, giorno in cui partirà il suo tour negli stadi italiani.

Testo di Chissà da dove arriva una canzone di Fiorella Mannoia

Chissà da dove arriva una canzone

Queste mie inutili parole

Se vengono da dentro

Oppure vengono scritte dal vento

Chissà da dove arriva il mare

Se parte qui o questo è già il finale

E come fanno le onde a mantenere

La stessa rabbia senza mai volare

Io un’idea ce l’ho e penso si avvicini a te

E arriverà domani aria se il vento cercavi

Come il mare per un marinaio

Che lo aspetta calmo al suo risveglio

E chissà se poi la vita scorre

O siamo noi a darle un senso a volte

Io non trovo più una spiegazione

Ma forse è proprio dai tuoi occhi che arriva una canzone

Chissà da dove parte un mio pensiero

Se da chi sono oppure da chi ero

Ho chiesto a queste stelle un dono

Farsi più avanti e superare il cielo

Chissà quante domande ho fatto

Senza far mai capire cosa ho detto

Perché la vita è una commedia al buio

Dove per ridere serve del trucco

E questa sera non voglio mentire

Solo guardarmi dentro per cambiare

E chissà se questi giorni chiusi

Avranno un prato per volare fuori

Io non trovo mai una spiegazione

Ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone

E arriverà domani aria se vento cercavi

Come il mare per un marinaio

Che lo aspetta calmo al suo risveglio

Io non trovo mai una spiegazione

Ma forse è proprio dai tuoi occhi che nasce una canzone