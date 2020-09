Justin Bieber pronto a pubblicare nuova musica: il cantante annuncia l’uscita del singolo “Holy”

Justin Bieber torna a pubblicare nuova musica dopo il rilascio dell’album “Changes“, uscito a febbraio, con un nuovo singolo intitolato “Holy“. Sorprendendo così il pubblico che non si aspettava nuova musica in così poco tempo.

Durante il periodo di quarantena il cantante aveva rilasciato insieme ad Ariana Grande il brano “Stuck With U” e recentemente è stato protagonista del video di “Popstar“, l’ultimo singolo di Dj Khaled e Drake. Nel frattempo non ha fatto perdere le sue tracce sui social sui quali ha continuato a condividere stralci di vita insieme alla moglie, la modella Hailey Baldwin. Insomma, si è tenuto parecchio occupato. A quanto pare anche in studio di registrazione.

Con un semplice tweet accompagnato da un countdown -“quattro giorni”– Bieber ha condiviso il link di un sito che rimandava alla copertina del singolo “Holy” che sarà quindi disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 18 settembre.

Su Instagram ha invece postato una foto che lo ritrae in quello che appare essere il set del video musicale accanto a Colin Tilley, che di recente ha diretto il video di “WAP”, uno dei brani più ascoltati delle ultime settimane.

Ci sono molte probabilità che il singolo comprenda la presenza di Chance The Rapper, che ha condiviso sui social una frase che in molti hanno pensato essere tratta dalla canzone. Justin ha ritwittato quanto scritto dal rapper, andando apparentemente a confermare la cosa.

Il titolo ha fatto pensare che si possa trattare di un brano scritto in riferimento alla sua fede, prendendo così una piega nettamente diversa rispetto a ciò che ci ha abituati a far ascoltare. Ma il giovane non ha mai nascosto quanto sia devoto e anzi, condivide spesso sui proprio social messaggi religiosi. Avrà deciso di affrontare il tema anche riportandolo in musica?

Per avere conferma che queste supposizioni siano fondate o meno, l’appuntamento è per questo venerdì.