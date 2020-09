Si avvicina a grandi passi l’anniversario della creazione di Mickey Mouse, il più famoso dei personaggi animati creato da Walt Disney nel 1928, e Disney+ ha deciso di festeggiare l’evento con la messa in onda di alcuni corti animati dedicati proprio allo storico personaggio, il nostro amato Topolino.

La serie animata si chiamerà The Wonderful World of Mickey Mouse e sarà composta da diversi corti che andranno in onda nei prossimi mesi. L’appuntamento con il primo corto è per il 18 novembre, mentre il secondo e il terzo episodio saranno disponibili sulla piattaforma il 27 dello stesso mese.

I restanti episodi saranno pubblicati entro la fine del 2020, e si parla già di una seconda stagione che vedrà la luce nel 2021.

La trama di The Wonderful World of Mickey Mouse

Per il momento purtroppo non ci sono molti dettagli riguardo alla trama dei corti, né è stato rivelato nulla per quello che riguarda lo stile di animazione che verrà scelto per The Wonderful World of Mickey Mouse.

Ad occuparsi dei corti saranno un gruppo di artisti e creativi già vincitori di un Emmy Awards per gli episodi di Topolino già presenti su Disney+. In questi episodi già famosi e molto amati, Mickey Mouse viene rappresentato in modo classico, in compagnia dei suoi amici di sempre Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto, mentre si destreggiano in avventure sempre nuove ed entusiasmanti.

E’ ragionevole supporre che anche questi nuovi corti si muoveranno su queste stesse dinamiche, ma di sicuro non mancheranno elementi di originalità tali da poter rendere il nuovo prodotto ancora più prezioso del precedente, e soprattutto per festeggiare l’anniversario del personaggio storico della Disney in modo speciale.

