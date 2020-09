E’ stato pubblicato proprio nelle ultime ore il trailer del film The Father, con protagonisti due grandissimi del cinema, i premi Oscar Anthony Hopkins e Olivia Colman. Sin dalle prime immagini il trailer ci suggerisce un film di una densità emotiva molto elevata, dove Hopkins si svela in quella che molti hanno definito la sua migliore performance.

Il film è un adattamento dall’omonima opera teatrale di Florian Zeller, scritto per il grande schermo dallo stesso Zeller insieme a Christopher Hampton (già autore del film Espiazione).

La trama di The Father

La storia raccontata in The Father racconta il rapporto tra un padre anziano e una figlia adulta, del carattere di lui, estremamente autonomo, e dell’incedere di una malattia che lo renderà sempre più dissociato dalla realtà. Una storia che non è lontana dalla storia di molti di noi, che si son trovati a perdere qualcuno a poco a poco, ancor prima che arrivasse la morte.

Ecco la sinossi ufficiale del film The Father:

Anthony ha 80 anni, è malizioso, vive da solo con aria di sfida e rifiuta gli assistenti che sua figlia, Anne, gli presenta in modo incoraggiante. Eppure anche l’aiuto sta diventando una necessità per Anne; non può più fargli visita ogni giorno e la presa di Anthony sulla realtà si sta lentamente allentando. Anthony può ancora aggrapparsi alla sua identità e al suo passato? Come può Anne andare avanti mentre piange la perdita del padre, quando lui è ancora vivo? The Father abbraccia calorosamente la vita reale, attraverso una riflessione sulla vibrante condizione umana; straziante e intransigentemente toccante: un film che si annida nella verità delle nostre stesse vite.

Una trama davvero toccante, e un film che, sin dal suo trailer, promette di regalarci un’esperienza davvero intensa.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto dopo aver visto il trailer di The Father.