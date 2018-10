Camila fugge via in Beautiful.

Chi è la migliore ragazza a cui cantare “beautiful” se non Camila Cabello? Scopriamo insieme la canzone attraverso l’analisi del video musicale e il testo in lingua originale.

Eh si, se avete visto il video, Camila Cabelloè fuggita come Cenerentola a mezzanotte nel video musicale di Beautiful, la canzone remix di Bazzi.

Per chi non conoscesse Bazzi, è un cantante americano diventato famoso lo scorso anno con la canzone “Mia” e quest’anno ha pubblicato il suo album di debutto “Cosmic“.

Oltre a questo, ha recentemente deciso di registrare una nuova versione della canzone Beautiful, presente nel suo ultimo album. Si è servito della bellissima voce di Camila Cabello e ha pubblicato questo remix poche settimane fa.

Per dare al singolo una giusta promozione ha creato un video musicale coi fiocchi. Non si tratta del primo video che rilascia per Beautiful. A maggio era stato presentato il video del brano originale. La clip è stata vista 16 milioni di volte circa. Ma non è stato sufficiente.

Pare che l’etichetta di Bazzi intravedesse un enorme potenziale nella canzone Beautiful ed è così che hanno deciso di registrare nuovamente la traccia avvalendosi di una voce internazionale.

E voilà, ecco che arriva Camila Cabello a risolvere tutti i problemi.

Questa nuova versione di Beautiful con Camila avrà molto successo negli USA e magari anche in Europa. Camila ha dato un nuovo spessore a Beautiful… la canzone sembra fatta apposta per la sua voce.

Tornando al nuovo video musicale: è incredibile ed ovviamente superiore all’originale.

Si apre con Camila che arriva ad una festa vestita elegante a bordo della sua carrozza… si lo so, sa molto di Cenerentola.

Bazzi si innamora subito della Cabello e la insegue senza sosta ma senza riuscire a raggiungerla a causa della elusività della cantante.

Durante la fine della clip Bazzi e Camila finalmente si incontrano e si teletrasportano in una foresta magica e Bazzi tenta di avvicinarsi alla ragazza, ma quando scocca la mezzanotte Camila scompare improvvisamente lasciando Bazzi di sasso e pure noi… ci aspettavamo tutti un bacio!

Testo di Beautiful con Camila Cabello

[Ritornello: Bazzi]

Hey

Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel

Love your imperfections, every angle

Tomorrow comes and goes before you know

So I just had to let you know

[Post-Ritornello: Bazzi]

The way that Gucci look on you, amazing

But nothing can compare to when you’re naked

Now a Backwood and some Henny got you faded

You’re saying you’re the one for me, I need to face it

[Verso 1: Bazzi]

Started when we were younger

Swear to God that I loved her

Sorry that your mom found out

Guess that we just really had the thunder

Ain’t nobody else said I’d be under

Beautiful, beautiful life right now

Beautiful, beautiful night right now

No, no, no

[Ritornello: Bazzi]

Hey

Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel

Love your imperfections, every angle

Tomorrow comes and goes before you know

So I just had to let you know

[Verso 2: Camila Cabello]

Oh my God

Where did the time go?

I wished the hours would go slow

How is it 6 AM?

Your touch is heaven-sent

Beautiful, beautiful sight right now

Beautiful, beautiful life right now

Got the angels singing oh-ah right now like

Oh-ah

This is why we’ve got to touch

Sometimes words are not enough (No)

Painted in your golden kiss

Honey dripping from your lips

I thank God and my lucky stars

Darling, don’t you know what you are?

Yeah, baby you are

[Ritornello: Bazzi, Camila Cabello & Insieme]

Hey (Hey, baby)

Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel (Ooh)

Love your imperfections every angle (Baby, baby)

Tomorrow comes and goes before you know (Yeah, baby)

So I just had to let you know

[Conclusione: Bazzi, Camila Cabello & Insieme]

The way that Gucci look on you amazing (Yeah, yeah)

But nothing can compare to when you’re naked (Oh)

Tomorrow comes and goes before you know (Yeah)

So I just had to let you know (Oh-know yeah)

I just had to let you know

Swear to God you’re beautiful (Yeah)