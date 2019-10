La serie ha preparato un addio toccante per l’attore che ci ha lasciato prematuramente lo scorso Marzo

Avrebbe compiuto 53 anni qualche giorno fa Luke Perry, il famigerato Dylan di “Beverly Hills 90210” che è morto prematuramente lo scorso marzo, in seguito a un ictus. Negli ultimi anni ha interpretato Fred Andrews nella serie TV “Riverdale“, che gli ha detto addio dedicandogli un episodio tributo toccante che ha segnato l’inizio della quarta stagione.

Una puntata strappalacrime quella andata in onda lo scorso giovedì 10 Ottobre, in cui tutti gli attori si sono riuniti per dire addio al personaggio – e di conseguenza al grande attore che lo interpretava. La puntata “In Memoriam“, così come già precedentemente annunciato dai produttori della serie TV, si è infatti incentrata sulla morte di Fred Andrews, papà del protagonista Archie, trasformandola in un toccante e bellissimo episodio tributo.

L’episodio si è riaperto però con un po’ di allegria: abbiamo rivisto i nostri personaggi preferiti intenti nelle preparazioni per la celebrazione del 4 Luglio, almeno finchè Archie ha ricevuto la notizia che suo padre era rimasto vittima di un incidente stradale e che non si aveva più traccia della persona che lo ha investito. Così la puntata ha seguito Archie e i suoi amici mentre si recano nel luogo dell’incidente e cercano di capire cosa è successo.

Archie ha solo uno scopo: riportare il corpo del padre a casa, a Riverdale, il giorno del 4 Luglio. Un episodio bellissimo e commuovente, sapientemente costruito per permettere agli attori di onorare un attore che rimarrà sempre nei cuori di tutti e che ha lasciato un vuoto incolmabile.

A grande sorpresa, ospite nell’episodio Shannen Doherty, sbarcata in “Riverdale” proprio per dare un ultimo saluto all’iconico compagno in Beverly Hills.

Il messaggio comparso alla fine dell’episodio tributo a Luke Perry, “In Memoriam”

Gli episodi tributo non sono mai facili da dirigere, ma “Riverdale” ha saputo gestire la morte del personaggio e l’addio a Luke Perry con grande dolcezza e sensibilità, creando un episodio a dir poco emozionante, che è stato in grado di riempire il cuore degli spettatori.

I messaggi del cast di “Riverdale” per Luke Perry

Un grande plauso va sicuramente ai compagni di viaggio dell’attore scomparso, per cui non deve essere stato facile girare questo struggente episodio. Molti tra di loro hanno condiviso un pensiero la sera in cui è andato in onda l’episodio tributo, esprimendo tutto il loro dolore e la stima nei confronti di Luke.

Commenti toccanti da parte di tutti gli attori che hanno speso parole bellissime sul conto dell’attore.

Non ci resta molto da aggiungere, se non ciò che dice Archie nell’episodio tributo, “You will always be a part of Riverdale”, Luke.