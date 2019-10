È “Easy” il quarto brano rilasciato da Camila Cabello che da quando ha annunciato l’era di Romance ci ha già fatto ascoltare “Shameless”, “Liar” e “Cry for Me”.

“Ve l’avevo detto che avrei rilasciato molta musica” ha affermato prima di comunicare l’uscita del nuovo pezzo.

“Easy” è una canzone che parla di un amore in grado di far vedere le cose sotto una prospettiva diversa, dai propri difetti a ciò che potrebbe provocare insicurezza, pur non essendocene motivo.

“Non mi sono mai piaciuti i miei denti storti

Tu mi dici che sono la tua cosa preferita

Altro?

Le smagliature sulle mie cosce

Le baci finchè non cambio idea

Circa tutto il resto”

Sentirsi amati e desiderati tanto da domandarsi il motivo per il quale si sia dubitato in precedenza di non essere abbastanza.

“Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Finchè tu l’hai reso così facile, sembra così facile”

Nonostante molte persone abbiano pensato a un chiaro riferimento all’attuale compagno, il cantante Shawn Mendes –con il quale Camila ha rilasciato l’hit estiva Señorita – la giovane ha scritto il brano quando la sua precedente relazione era ancora in corso.

“Ho scritto questa canzone su quel tipo di amore che ti porta ad amarti di più, penso che prima di aprirci con una persona ci preoccupiamo spesso di tutte quelle cose che non ci piacciono di noi, tutte le cose che ci rendono insicuri, e si ha paura che una volta mostrate l’altra persona non ci apprezzerà più. Ma quando una persona vede tutto ciò e ti ama non solo nonostante, ma grazie a quelle cose, questo ti aiuta a vederti per chi sei realmente e amarti per chi sei davvero”.

E proprio “Easy” è stata una delle due canzoni che Camila ha voluto portare durante la sua ospitata al celebre programma “Saturday Night Live” che ha rappresentato la realizzazione di un piccolo sogno per lei.

“Me la sto facendo sotto dall’emozione” ha dichiarato qualche ora prima della trasmissione. Qui sotto potete rivedere la sua esibizione:

Tirando le somme la cantante non mentiva riguardo a questa nuova era: aveva infatti dichiarato che avrebbe trattato tutte le sfaccettature dell’amore, sia quelle positive che quelle negative, ed è quello che ha fatto con questi primi brani rilasciati.

Ne arriveranno presto altri? Per ora ascoltiamo “Easy”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Qual è la vostra canzone preferita, per ora, tra quelle rilasciate da Camila?

Testo Easy

[Intro]

Ha-ha-ha-ha-ha

[Verse 1]

You tell me that I’m complicated

And that might be an understatement

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that I’m indecisive

Fickle, but I try to hide it

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that I overthink

‘Til I ruin a good thing

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

You tell me that you’d rather fight

Than spend a single peaceful night

With somebody else (Ha-ha-ha-ha)

[Pre-Chorus]

You really, really know me

The future and the old me

All of the mazes and the madness in my mind

You really, really love me

You know me and you love me

And it’s the kind of thing I always hoped I’d find (Yeah)

[Chorus]

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy

Touch me ‘til I find myself, in a feeling

Tell me with your hands that you’re never leaving (No)

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy (Seem so easy)

[Verse 2]

I never liked my crooked teeth

You tell me they’re your favorite thing (Mm-hmm)

Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)

The stretch marks all around my thighs

Kiss ‘em ‘til I change my mind

About everything else (Ha-ha-ha-ha)

[Pre-Chorus]

You really, really know me

The future and the old me

All of the mazes and the madness in my mind

You really, really love me (You really, really love me)

You know me and you love me (Uh, huh)

And it’s the kind of thing I always hoped I’d find

[Chorus]

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)

Always thought I was hard to love (To love)

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)

Touch me ‘til I find myself, in a feeling (Oh)

Tell me with your hands that you’re never leaving (Oh, never)

Always thought I was hard to love (To love)

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Oh)

[Bridge]

All I know is you, heal me when I’m broken, heal me when I’m broken, oh

All I know is you, saved me and you know it, saved me and you know it (Saved me and you know it)

[Chorus]

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Ah)

I always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (‘Til you made it, ‘til you made it)

Touch me ‘til I find myself, in a feeling (A feeling)

Tell me with your hands that you’re never leaving (Tell me with your hands that you’re…)

Always thought I was hard to love

‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Seem so easy)

Traduzione del testo di Easy

[Intro]

Ha-ha-ha-ha-ha

[Verso 1]

Mi dici che sono complicata

E quello potrebbe essere un eufemismo

C’è dell’altro? (Ha-ha-ha-ha-ha)

Mi dici che sono indecisa

Capricciosa, ma provo a nasconderlo

C’è dell’altro? (Ha-ha-ha-ha-ha)

Mi dici che penso troppo

Fino a rovinare qualcosa di bello

C’è dell’altro? (Ha-ha-ha-ha-ha)

Mi dici che preferiresti discutere

Piuttosto che passare una serata serena

Con qualcun altro (Ha-ha-ha-ha)

[Pre-Ritornello]

Tu davvero, mi conosci veramente

La me del futuro e quella del passato

Tutti i labirinti e le pazzie della mia mente

Tu davvero, mi ami veramente

Mi conosci e mi ami

Ed è la cosa che ho sempre sperato di trovare (Yeah)

[Ritornello]

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile

Sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile

Toccami fino a quando non trovo me stessa, in un’emozione

Dimmi con le tue mani che non te ne andrai mai (No)

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile (Sembra così facile)

[Verso 2]

Non mi sono mai piaciuti i miei denti storti

Tu mi dici che sono la tua cosa preferita (Mm-hmm)

C’è dell’altro? (Ha-ha-ha-ha-ha)

Le smagliature attorno alle mie cosce

Le baci fino a quando non cambio idea

Circa tutto il resto (Ha-ha-ha-ha)

[Pre-Ritornello]

Tu davvero, mi conosci veramente

La me del futuro e quella del passato

Tutti i labirinti e le pazzie della mia mente

Tu davvero, mi ami veramente (Mi ami veramente)

Mi conosci e mi ami (Uh-uh)

Ed è la cosa che ho sempre sperato di trovare

[Ritornello]

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile (così facile, sì)

Sempre pensato che fossi difficile da amare (da amare)

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile (così facile, sì)

Toccami fino a quando non trovo me stessa, in un’emozione (Oh)

Dimmi con le tue mani che non te ne andrai mai (Oh, mai)

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare (Da amare)

Fino a quando tu l’hai reso così facile (Oh)

[Bridge]

Tutto ciò che conosco sei tu, curano quando sono spezzata, curami quando sono spezzata, oh

Tutto ciò che conosco sei tu, mi hai salvata e lo sai, mi hai salvata e lo sai (Mi hai salvata e lo sai)

[Ritornello]

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile (Ah)

Sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile, sembra così facile (fino a quando, fino a quando)

Toccami fino a quando non trovo me stessa, in un’emozione (Un’emozione)

Dimmi con le tue mani che non te ne andrai mai (Dimmi con le tue mani che)

Ho sempre pensato che fossi difficile da amare

Fino a quando tu l’hai reso così facile (Sembra così facile)