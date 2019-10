Ricopre attualmente il ruolo di giudice della nuova edizione di X Factor –insieme a Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel– ma questo non la ferma dal continuare a lavorare alla sua musica: si intitola “WOW (Niente aspetta)” il nuovo singolo di Malika Ayane, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Il nuovo brano rappresenta solo il primo passo verso il nuovo disco, in uscita nel 2020, e queste sono state le sue parole per descrivere da dove è nata l’ispirazione della sua creazione:

“La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale”.

Un brano leggero che prende ispirazione dalla musica degli anni ’80 e il cui testo, scritto dalla cantante insieme a Michele Clivati e Roberto Vernetti, vuole affrontare il tema della consuetudine che viene vista spesso come qualcosa che ci tiene intrappolati. La cantante vuole invece riflettere sulla possibilità che ci sia qualcosa da poter trarre da essa.

“Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

puoi vantartene

o pentirtene

basta che non sia solo parlare”

Il singolo “WOW (Niente aspetta)” anticipa l’uscita del nuovo album, due anni dopo la pubblicazione di “Domino”, i cui brani davano vita a combinazioni diverse a seconda di come le persone le avrebbero considerate.

Cosa avrà in mente per il prossimo disco? Per ora godiamoci il nuovo brano.

Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo WOW (Niente Aspetta)

Ohohoh, ohohoh, ohohoh.

Chiedono risposte

ma non fanno domande

chi non si diverte

fa decidere ad altri se è superficiale

spesso le distanze

sembrano scommesse

ma più facilmente

sono utili a mettersi l’anima in pace

Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

fa sorridere

come scegliere

ravioli dai cinesi per Natale

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta

Ohohoh, ohohoh, ohohoh.

Offrono vendette

da servire fredde

ma con l’ascia di guerra

faccia a pezzi un limone per il Whiskey Sauer

Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

o a far crescere

dare lacrime

esser duro è come perdonare

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta

Consuetudine

non è un limite

semmai è un confine che si può spostare

puoi vantartene

o pentirtene

basta che non sia solo parlare

Non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

ma in testa, cosa resta?

non dire niente che non sia wow

chiamami in un modo che non sia ehi

fai in fretta, niente aspetta