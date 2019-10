Dance Monkey è il successo discografico che ha fatto decollare la carriera di Tones And I fuori dai confini australiani. Infatti, dopo aver fatto incetta di riconoscimenti in Australia (dove è stato in prima posizione per 11 settimane consecutive), l’inno è esploso anche su Spotify. La canzone è ora in cima alle classifiche in 14 paesi e sta lentamente conquistando pure gli Stati Uniti, un paese abbastanza complicato per via dell’eccessiva concorrenza. Dance Monkey ha debuttato in posizione numero 96 nella celebre Billboard Hot 100 questa settimana, ma è destinato a salire nelle settimane successive. Ma aspetta, c’è di più! Dance Monkey ha segnato un’altra pietra miliare questa settimana diventando la canzone numero 1 nella classifica globale di Spotify.

Data l’esplosiva popolarità di “Dance Monkey” e il fatto che il suo EP di debutto, THE KIDS ARE COMING, sia pieno di potenziali successi, il primo tour nordamericano di Tones sarà sicuramente un ottimo biglietto da visita. Partirà da Portland, in Oregon, il 1 febbraio 2020 e poi raggiungerà le città più famose. La diciannovenne si prenderà una pausa alla fine di febbraio per esibirsi in Europa, ma tornerà ad aprile sempre nel Nord America per altri appuntamenti. Controlla il programma completo del tour di Tones And I e acquista i tuoi biglietti se la città del concerto ti vien comoda. Ci sono tante tappe europee ma nessuna italiana. Chissà come mai, anche nel nostro stato Dance Monkey ha avuto un discreto successo.

Date del tour nordamericano di Tones And I: