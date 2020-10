Billboard Music Awards 2020 tra esibizioni e dichiarazioni politiche, vincitore della serata Post Malone

Si sono tenuti questa notte i Billboard Music Awards 2020 che sono riusciti a procedere con la messa in onda nonostante le restrizioni anti-Covid. Per il terzo anno consecutivo è stata Kelly Clarkson a presentare l’evento, che si è tenuto a Los Angeles in un Dolby Theater privo di pubblico. Ad aprire le danze è stata proprio la presentatrice che si è esibita in con il brano “Higher Love” insieme ai Pentatonix e a Sheila.

A trionfare quest’anno è stato Post Malone che si è aggiudicato ben nove vittorie e si è esibito con il suo brano di successo “Circles” e insieme a Tyla Yaweh in “Tommy Lee” in una location davvero particolare. Lo stesso hanno fatto i BTS, che hanno intrattenuto il pubblico con l’esibizione del loro ultimo singolo “Dynamite“. Il gruppo K-Pop ha registrato la propria performance all’aeroporto internazionale di Incheon, in Corea.

BTS si esibiscono ai Billboard Music Awards 2020

Tra le migliori esibizioni spicca Doja Cat che ha portato in scena un tributo al musical Chicago, eseguendo un medley dei suoi singoli “Juicy“, “Say So” e “Like That“. La giovane ha mostrato ancora una volta di sapersela cavare molto bene anche quando si parla di ballo. Alicia Keys ha debuttato un nuovo look in occasione dei BBMAs, portando sul palco una meravigliosa versione di “Love Look Better“.

Un momento toccante quello che ha visto protagonista John Legend che ha suonato al pianoforte “Never Break” dedicandola alla moglie Chrissy Teigen. La coppia ha recentemente vissuto un momento molto difficile in seguito all’interruzione della gravidanza di Chrissy, a causa di un problema di salute.

Come era stato anticipato si è esibita anche Demi Lovato che per la prima volta ha portato in scena “Commander in Chief“, il brano con il quale ha voluto rivolgersi al Presidente degli Stati Uniti. La scritta “Vote” ha fatto da sfondo alla sua performance. Ma questo non è stata l’unica parentesi politica, in quanto diversi artisti hanno deciso di mandare un messaggio al pubblico durante i loro discorsi di ringraziamento.

Billie Eilish ha ritirato tre premi, vincendo anche nella categoria “Miglior artista femminile“. La giovane ha partecipato all’evento indossando una mascherina perfettamente coordinata al suo look e sul palco non ha perso l’occasione per invitare le persone ad andare a votare.

Billie Eilish ai Billboard Music Awards 2020

Lo stesso ha fatto Lizzo, vincitrice della categoria “Miglior canzone nella classifica di vendita“. Non solo il suo abito era costituito da una serie di “Vote“, ma nel suo discorso ha voluto incoraggiare chiunque si senta scoraggiato a far sentire la propria voce. “Che sia attraverso la musica, una protesta o il tuo diritto di voto, usate il vostro potere, la vostra voce e rifiutatevi all’oppressione“, ha sottolineato la cantante.

Una serata all’insegna della musica, seppur limitata nella sua organizzazione. Indubbiamente gli eventi perdono molto a causa delle limitazioni, ma il pubblico continua ad apprezzare ugualmente il tentativo di mettere in piedi uno show di queste dimensioni nonostante tutto. Di seguito la lista dei vincitori.

Vincitori Billboard Music Awards 2020

Top Artist

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone VINCITORE

Taylor Swift

Top Hot 100 Song

“Someone You Loved,” Lewis Capaldi

“bad guy,” Billie Eilish

“Old Town Road,” Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus VINCITORE

“Truth Hurts,” Lizzo

“Señorita,” Shawn Mendes & Camila Cabello

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone VINCITORE

Top Male Artist

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone VINCITORE

Ed Sheeran

Top Female Artist

Billie Eilish VINCITORE

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Billboard Chart Achievement Award

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles VINCITORE

Taylor Swift

Top Song Sales Artist

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo VINCITORE

Post Malone

Taylor Swift

Top Social Artist

BTS VINCITORE

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Top R&B Artist

Chris Brown

Khalid VINCITORE

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Top Country Artist

Kane Brown

Luke Combs VINCITORE

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Top Rap Artist

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone VINCITORE

Roddy Ricch

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny VINCITORE

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Top Christian Artist

Lauren Daigle VINCITORE

Elevation Worship

For King & Country

Hillsong United

Kanye West

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone VINCITORE

Travis Scott

Top Billboard 200 Album

Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” VINCITORE

Ariana Grande “Thank U, Next”

Khalid “Free Spirit”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Taylor Swift “Lover”

Top Billboard 200 Artist

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone VINCITORE

Taylor Swift

Top Duo/Group

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers VINCITORE

Maroon 5

Panic! At The Disco