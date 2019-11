Non avevo mai visto Camila Cabello in questa versione romantica. Ma facciamo un passo indietro. Señorita ha dominato la Billboard Hot 100 ed è senza dubbio una delle più importanti canzoni pop del 2019. I singoli ufficiali “Shameless” e “Liar” hanno avuto ugualmente tanto successo e hanno mostrato al pubblico la versatilità sonora della 22enne. E Cry For Me? E’ l’inno perfetto per tutti i malati di crepacuore. Ma di gran lunga le mie canzoni preferite estratte – per ora – dal nuovo album sono quelle un po’ più romantiche. Dopotutto il disco si chiama Romance. Sto parlando di “Easy” e dell’ultima “Living Proof“, uscita nella giornata di oggi (15 novembre 2019).

“Da dove vieni, piccolo? Sei stato mandato per salvarmi? Ooh, c’è Dio in ogni tuo movimento”, canta la principessa pop con la sua bellissima voce. “E tu sei la prova vivente di tutto questo.”

Prodotta da Mattman & Robin, la canzone d’amore Living Proof mette in luce tutti i punti di forza di Camila. Ad oggi, Romance, che uscirà il 6 dicembre 2019, si preannuncia come uno dei migliori album pop dell’anno.

A te è piaciuta Living Proof? Scrivimi la tua opinione nei commenti. Se ti è piaciuta puoi fare il pre-order dell’album attraverso questo link. Ti lascio alla traduzione e al testo in lingua originale.

Traduzione di Living Proof, canzone di Camila Cabello

Dimmi qualcosa, ma usa le mani, in modo lento

Quando mi tocchi, dipingimi come Van Gogh

Voglio conoscere ogni centimetro del tuo corpo

Finché non ti fidi di me per far passare gli angeli

Come un coro che canta “Alleluia”

Quando il mio corpo sta crollando addosso a te

Quando ci allineiamo, oh sì

Mi senti?

Riesci a sentirmi?

Perché mi manca l’aria

Da dove sei venuto baby?

sei stato inviato per salvarmi?

oooh c’è Dio in ogni mossa

oooh e tu sei la prova vivente (Oh)

il modo in cui le tue mani riescono a smuovermi

morbide al tocco, baby

oooh ecco Dio in ogni mossa

oooh, e tu ne sei la prova vivente (OH)

Contando le lentiggini, mentre ti scorrono lungo la schiena

Mostra ai tuoi demoni, e potrei mostrarti i miei

Uno alla volta, sì, sì

Cosa stai nascondendo?

Che stile, sì, sì

Voglio immergermi, che momento divino

Riesci a sentirmi? (Oh)

Riesci a sentirmi? (Oh)

Perché non riesco a respirare

Da dove sei venuto baby?

sei stato inviato per salvarmi?

oooh c’è Dio in ogni mossa

oooh e tu sei la prova vivente (Oh)

il modo in cui le tue mani riescono a smuovermi

morbide al tocco, baby

oooh ecco Dio in ogni mossa

oooh, e tu ne sei la prova vivente (OH)

Come un coro che canta “Alleluia”

Oh sì, il coro canta “Alleluia”

Come un coro che canta “Alleluia”

Alleluia, alleluia

Coro che canta “Alleluia”

Il mio corpo sta crollando addosso a te (oh)

Mi senti?

Riesci a sentirmi?

Perché non riesco a respirare

da dove sei venuto baby? (da dove sei venuto baby?)

sei stato inviato per salvarmi? (inviato per salvarmi)

oooh c’è Dio in ogni mossa

oooh e tu sei la prova vivente (e tu sei la prova vivente, Oh)

il modo in cui le tue mani non riescono a smuovermi (le tue mani non possono scuoteri)

morbide al tocco, baby (morbido al tocco come, baby)

oooh ecco Dio in ogni mossa (oh)

oooh, e tu ne sei la prova vivente (OH, e tu ne sei la prova vivente, oh)

Come un coro che canta “Alleluia” (Baby, baby)

Ooh sì, il coro canta “Alleluia” (Baby, baby)

Come un coro che canta “Alleluia” (Ooh, ooh)

Alleluia, alleluia (Eppure una prova vivente, oh)

Il testo di Living Proof, canzone di Camila Cabello

[Intro]

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise

Ooh

[Verso 1]

Tell me something, but say it with your hands, slow

When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)

I wanna study every inch of you

‘Til you trust me to make the angels come through

[Pre-Ritornello]

Like a choir singing “Hallelujah”

When my body’s crashin’ right into you

When we align, ooh yeah

Do you feel me?

Can you feel me?

‘Cause I can’t breathe

[Ritornello]

Where did you come from, baby?

And were you sent to save me?

Ooh, there’s God in every move

Ooh, and you’re the living proof (Oh)

The way your hands can’t shake me

Soft to the touch like, baby

Ooh, there’s God in every move

Ooh, and you’re the living proof (Oh)

[Verso 2]

Countin’ freckles, as they run down your spine

Show your demons, and I might show you mine

One at a time, yeah, yeah

What are you hidin’?

What a design, yeah, yeah

I wanna dive in, what a divine moment

Can you feel me? (Oh)

Can you feel me? (Oh)

‘Cause I can’t breathe

[Ritornello]

Where did you come from, baby?

And were you sent to save me?

Ooh, there’s God in every move

Ooh, and you’re the living proof (Oh)

The way your hands can’t shake me

Soft to the touch like, baby

Ooh, there’s God in every move

Ooh, and you’re the living proof (Oh)

[Ponte]

Like a choir singing “Hallelujah”

Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”

Like a choir singing “Hallelujah”

Hallelujah, hallelujah

Choir singing “Hallelujah”

Body’s crashin’ right into you (Oh)

Do you feel me?

Can you feel me?

‘Cause I can’t breathe (Oh)

[Ritornello]

Where did you come from, baby? (Where did you come from, baby?)

And were you sent to save me? (Sent to save me)

Ooh, there’s God in every move (Oh)

Ooh, and you’re the living proof (And you’re the living proof, oh)

The way your hands can’t shake me (The way your hands can’t shake me)

Soft to the touch like, baby (Soft to the touch like, baby)

Ooh, there’s God in every move (Oh)

Ooh, and you’re the living proof (Ooh, and you’re the living proof, oh)

[Conclusione]

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, baby)

Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, baby)

Like a choir singing “Hallelujah” (Ooh, ooh)

Hallelujah, hallelujah (And you’re the living proof, oh)