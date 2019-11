Con due album di platino e tanti successi all’attivo, Khalid è uno dei cantanti più famosi della musica pop in questo momento. È anche uno dei più prolifici. Il secondo album del 21enne Free Spirit è uscito solo ad aprile, ma il cantante sta già lavorando al prossimo progetto. Prodotto da Digi e Chrome Sparks, “Up All Night” è il primo assaggio del terzo album (o forse secondo EP) di Khalid. E, dato il suo curriculum impeccabile, non dovrebbe sorprendere troppo se diventerà un bop spietatamente accattivante.

“Portami in giro per il mondo e torna indietro mentre cerco la mia anima là fuori”, grida Khalid col baritono. “C’è qualcosa che mi chiedo, dove andrò quando la mia storia finirà.” L’hitmaker di “Talk” cerca di scrollarsi di dosso il terrore esistenziale mentre la canzone progredisce. “Non mi importa più,” dichiara. “Siamo concentrati e sto affrontando il dolore.” Come tutti gli altri sul pianeta terra, la superstar vuole solo un po’ di pace. “Prendi questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte”, canta sul dolce ritornello.

Il significato di Up All Night

Nel primo verso della canzone, Khalid riflette su una delle domande più importanti del mondo; dove andiamo quando moriamo? Sebbene diverse religioni abbiano le proprie interpretazioni della morte e vita che c’è oltre, non c’è mai stata data una risposta concreta a questa domanda. Molto probabilmente, non ci sarà mai.

Khalid è in missione alla ricerca della sua anima. In quale angolo di questo mondo la troverà? Non ne abbiamo idea. Ma possiamo dare un suggerimento a Khalid. La tua anima è dentro di te, quindi i tuoi viaggi dovrebbero soffermarsi dentro di te.

Nel pre-ritornello, Khalid espone alcune verità universali. Il mondo è un posto doloroso. Il dolore non scompare mai. Impariamo solo a conviverci. In questo processo, invecchiamo naturalmente. Quando saremo completamente abituati a questo mondo, avremmo raggiunto la fine della nostra linea temporale.

Khalid poi confessa di avere notti insonni pensando a tutto ciò. Se non ci sono risposte alle tue domande, potresti anche dormire la notte. Almeno sarai più in forma il giorno successivo per affrontare le nuove sfide della giornata.



Il secondo verso ci dice come Khalid affronta tutte queste domande. Alzarsi aiuta in una certa misura. Ma non è una soluzione permanente. Khalid crede che ci sia ancora molto altro da scoprire e imparare. Tra tutto il caos e la distruzione del mondo, Khalid è veramente grato di essere ancora vivo e sveglio.

C’è un sottotono amaro nel testo di “Up All Night”. Tuttavia, la voce di Khalid è rassicurante e la sua performance piena di sentimento ci fanno pensare che sia tutto a posto.

Ti piace il nuovo singolo di Khalid dal titolo Up All Night?

La traduzione di Up All Night di Khalid

Portami in giro per il mondo

Mentre cerco la mia anima là fuori

C’è una cosa che mi chiedo

Dove andrò vado quando la mia storia finirà

Non ha nemmeno importanza, no, siamo

Concentrati per affrontare il dolore, sì, stiamo

Invecchiamo di giorno in giorno, sì, stiamo

Solo invecchiando giorno dopo giorno (invecchiando)

Non ha nemmeno importanza, no,

Concentrato sto affrontando il dolore, sì, stiamo

Invecchiamo di giorno in giorno, sì, stiamo

Solo invecchiando (nella nostra testa, in continuazione)

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Quindi l’accenderò, mi sto sballando (così tanto)

Chiedimi come faccio

Sono grato di essere ancora vivo (vivo)

Perché c’è tanto altro che devo trovare

Non ha nemmeno importanza, no, siamo

Concentrati per affrontare il dolore, sì, stiamo

Invecchiamo di giorno in giorno, sì, stiamo

Solo invecchiando giorno dopo giorno (invecchiando)

Non ha nemmeno importanza, no

Concentrato sto affrontando il dolore, sì, stiamo

Invecchiamo di giorno in giorno, sì, stiamo

Solo invecchiando (nella mia testa, in continuazione)

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono (sveglio tutta la notte)

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono (su)

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono (sveglio tutta la notte)

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengonosveglio (tutta la notte)

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Liberami da questi pensieri che mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono sveglio tutta la notte

Nella mia testa, in continuazione

Mi tengono sveglio tutta la notte

Nella mia testa, di continuo

Mi tengono sveglio tutta la notte

Nella mia mente, sempre

Mi tengono sveglio tutta la notte

Mi tengono

Il testo di Up All Night di Khalid

[Verse 1]

Take me ’round the world and back again

As I’m searching for my soul out there

Oh, there’s something that I’m wondering (Yeah)

Where I’m going when my story ends

[Pre-Chorus]

Doesn’t even matter anyway, no, we’re

Focused and I’m coping with the pain, yeah, we’re

Only getting older by the day, yeah, we’re

Only getting older (Only getting older)

Doesn’t even matter anyway, no, we’re

Focused and I’m coping with the pain, yeah, we’re

Only getting older by the day, yeah, we’re

Only getting older (On my mind all the time)

[Chorus]

Keeps me up all night

Keeps me

Get these thoughts that keep me up all night

Keeps me

Keeps me up all night

Keeps me

Get these thoughts that keep me up all night

Keeps me

[Verse 2]

So I’ma light it up, I’m gettin’ high (So high)

Ask me how I am, “I’m getting by” (Getting by, by the minute)

But I’m thankful that I’m still alive

‘Cause there’s so much more left to find

[Pre-Chorus]

Doesn’t even matter anyway, no, we’re

Focused and I’m coping with the pain, yeah, we’re

Only getting older by the day, yeah, we’re

Only getting older (Only getting older)

Doesn’t even matter anyway, no

Focused and I’m coping with the pain, yeah, we’re

Only getting older by the day, yeah, we’re

Only getting older (On my mind all the time)

[Chorus]

Keeps me up all night

Keeps me

Get these thoughts that keep me up all night

Keeps me up (Up all night)

Keeps me up all night

Keeps me (Up)

Get these thoughts that keep me up all night

Keeps me up (Up all night)

[Bridge]

On my mind, all the time

Keeps me up all night

On my mind, all the time

Keeps me up all night

On my mind, all the time, ah

[Outro]

Keeps me up all night

Keeps me