I Swifties saranno un po’ contenti e forse spaesati questa settimana. Taylor Swift ha rilasciato un remix bellissimo di “Lover” con Shawn Mendes e poi ha focalizzato la sua attenzione sulla colonna sonora di Cats, distogliendo un po’ l’attenzione dal suo brano. Scritta con il leggendario Andrew Lloyd Webber, “Beautiful Ghosts” è una ballata dai temi forti. “Seguimi a casa se hai il coraggio, non saprei dove condurti”, canta la pop star sulla produzione per gentile concessione di Nile Rodgers e Greg Wells.



“Perché dovrei correre dei rischi quando nessuno ha rischiato con me?” Questa è una domanda ragionevole da parte di Taylor Swift.

La traccia vola davvero sul ritornello. “E i ricordi sono andati persi molto tempo fa”, fa le fusa Taylor.

Composta appositamente per l’adattamento cinematografico di Cats, “Beautiful Ghosts” segue la brama di Victoria verso un futuro tanto etereo ed eccitante come quello che Grizabella lamenta in “Memory”. La produzione trasmette un senso di nostalgia e tempi andati e il tutto si riflette anche nei testi.

Mentre la versione radio è interpretata da Taylor Swift, che ha co-scritto la canzone ed è l’attrice che interpreta Bomblurina nell’adattamento cinematografico, la versione all’interno del film è interpretata da Francesca Hayward, che interpreta Victoria nel film.

C’è un’alta possibilità che “Beautiful Ghosts” venga nominata come migliore canzone originale ai prossimi Oscar. Che metterebbe in diretta concorrenza Taylor con Beyoncé e la sua “Spirit”, Cynthia Erivo con la sua “Stand Up” da Harriet ed Elton John con la sua “(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman.

Qual è la tua preferita tra queste? Secondo te Beautiful Ghost potrà garantire un oscar a Taylor? Dai la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti lasciamo alla traduzione del testo del brano.

Taylor Swift sembra promuovere Cats in questa foto pubblicata sui suoi profili social.

La traduzione di Beautiful Ghost

Seguimi fino a casa, se hai il coraggio di farlo.

Non saprei dove condurti,

Perché dovrei correre dei rischi quando nessuno l’ha mai fatto per me?

Dunque osservo dal dubbio mentre attendo che la mia vita abbia inizio

senza bellezza nei ricordi.

Tutto ciò che desideravo era essere desiderata,

troppo giovane per gironzolare tra le strade di Londra, sola e braccata,

nata nel niente.

Almeno voi avete qualcosa, qualcosa a cui appigliarvi.

Ho immagini di stanze splendide in cui non entrerò mai

e i ricordi sono svaniti da tanto,

ma almeno voi avete i vostri bellissimi fantasmi.

La notte è pericolosa, le loro voci chiamano,

un barlume di luce prima dell’alba.

Là fuori, i selvaggi mi fanno paura,

ho paura di chiamarli miei amici per poi di nuovo rimanere delusa.

Questa speranza è forse un sogno mistico?

Tutto ciò che desideravo era essere desiderata,

troppo giovane per gironzolare tra le strade di Londra, sola e braccata,

nata nel niente.

Almeno voi avete qualcosa, qualcosa a cui appigliarvi.

Ho immagini di stanze splendide in cui non entrerò mai

e i ricordi sono svaniti da tanto,

ma almeno voi avete i vostri bellissimi fantasmi.

E forse la mia casa non è ciò che credevo di conoscere,

ciò che credevo,

ma con questi fantasmi notturni mi sento così viva

e so che questa vita non è sicura, ma è selvaggia ed è libera.

Tutto ciò che desideravo era essere desiderata.

Non girerò mai per le strade di Londra, sola e braccata,

nata nel nulla.

Con loro ho qualcosa, qualcosa a cui appigliarmi.

Non immaginavo che un giorno avrei amato questo mondo in cui mi hanno messa

e ho perso i ricordi tanto tempo fa.

Dunque danzerò con questi meravigliosi fantasmi

e ho perso i ricordi tanto tempo fa,

dunque danzerò con questi meravigliosi fantasmi.

Il testo di Beautiful Ghost di Taylor Swift

[Verso 1]

Follow me home if you dare to

I wouldn’t know where to lead you

Should I take chances when no one took chances on me?

So I watch from the dark, wait for my life to start

With no beauty in my memory

[Ritornello]

All that I wanted was to be wanted

Too young to wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

At least you have something, something to cling to

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

And the memories were lost long ago

But at least you have beautiful ghosts

[Verso 2]

Perilous night, their voices calling

A flicker of light before the dawning

Out here, the wild ones are taming the fear within me

Scared to call them my friends and be broken again

Is this hope just a mystical dream?

[Ritornello]

All that I wanted was to be wanted

Too young to wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

At least you have something, something to cling to

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

And the memories were lost long ago

But at least you have beautiful ghosts

[Ponte]

And so maybe my home isn’t what I had known

What I thought it would be

But I feel so alive with these phantoms of night

And I know that this life isn’t safe, but it’s wild and it’s free

[Ritornello]

All that I wanted was to be wanted

I’ll never wander London streets, alone and haunted

Born into nothing

With them, I have something, something to cling to

I never knew I’d love this world they’ve let me into

And the memories were lost long ago

So I’ll dance with these beautiful ghosts

And the memories were lost long ago

So I’ll dance with these beautiful ghosts